’Kun’ Agüero revela que Canelo le envió un WhatsApp tras polémica con Messi: "El cagazo que me dio"

Sergio Aguero reveló en una conversación por Twich con Ibai Llanos y Javier 'Chicharito' Hernández, que Saúl Canelo Álvarez, le envió un WhatsApp, tras la polémica de sus dichos dirigidos a Lionel Messi.

Han pasado varios días desde el triunfo de Argentina a México y de la reacción de Saúl Canelo Álvarez, al registro donde aparece Lionel Messi, ‘supuestamente’ pisoteando la camiseta del conjunto azteca, que enardeció al boxeador mexicano.

Luego de las punzantes declaraciones del púgil, varias figuras del deportes han respaldado a la ‘Pulga’ al destacar que el oriundo de Guadalajara, no sabe lo que ocurre en un camarín de fútbol y que lo que se vió en el video es algo cotidiano, no es una deshonra o una forma de humillar al rival.

Uno de los amigos cercanos del crack del PSG, que salió en defensa de Messi, fue Sergio Agüero, quien le hizo frente a Canelo, con declaraciones en su Twitter.

Es por eso, que ahora, el propio ‘Kun’, reveló que tras el cruce de palabras con Álvarez, el luchador le habló a su número telefónico por WhatsApp y le envió un audio para ‘conversar’ lo ocurrido.

Así lo comentó el argentino en una transmisión a través de Twitch junto a Ibai Llanos y Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien participó junto a ellos.

El relato de Sergio Agüero

En la conversación entre el argentino, el mexicano y el español, Ibai Llanos partió lanzando una broma y defendiendo a Agüero, señalando: “Kuni, si ocurriese algo con Canelo, yo también estoy para defenderte, mi fuerza y mis bíceps están contigo. A mí me matarán, pero moriré por tí”.

A lo que el trasandino respondió: “A tí te va a reventar y a mí ni te cuento. Cuando Canelo dijo que pegaría a Leo, ahí saltamos todos. Antes de pegarle a él, me pega a mí y nos caga a piñas a todos: a mí, a Layún, a Andrés Guardado”.

Posteriormente, reveló que “me mandó un audio. ¿Sabes el cagazo que me dio? Cuando veo WhatsApp y leo Canelo, mensaje de audio, digo… la madre que me parió. Me dijo: ‘Pinche cagón, me gustabas, culero’. Yo le contesté: ‘Te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta. Reconoce que te equivocas’. Él me dijo que respetara su opinión”.

Luego, participó de la conversación ‘Chicharito’ Hernández, quien enfatizó: “Espero que no se encuentren a Canelo. Eso es lo que digo, ojalá no se lo encuentren”.

Sin dudas, una conversación en tono de broma, pero que tiene a Sergio ‘Kun’ Agüero, pendiente a lo que pueda suceder, en caso de que Canelo Álvarez, quiera dar vida a sus ‘amenazas’, a pesar de que varios jugadores profesionales han apuntado de que todo es un mal entendido.

Revisa el momento en la transmisión de Ibai Llanos por Twich