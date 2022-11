Andrés Guardado respalda a Messi y apunta contra Canelo: "No entiende lo que pasa en un vestuario"

El capitán de la selección de México, Andrés Guardado, declaró que es su camiseta la que apareció en el video que ha encendido la polémica, tras las declaraciones de Canelo Álvarez, quien 'amenazó' a Lionel Messi, por patear la indumentaria de su país.

Posterior a la victoria por 2 a 0 de Argentina ante México, un registro del camarín de la selección ‘Albiceleste’ hizo estallar al peleador azteca Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien las emprendió contra Messi, por supuestamente patear la camiseta de su país.

Debido a las fuertes declaraciones del púgil de mexicano, el mundo del deportes (en especial del fútbol), han respaldado al trasandino, al asegurar que Canelo, no sabe lo que ocurre al interior de los vestuarios.

Ahora, un compatriota del boxeador, el capitán de la selección dirigida por Gerardo Martino, Andrés Guardado, respaldó la acción que protagonizó Lionel Messi y apuntó en contra de Álvarez.

En conferencia de prensa, el jugador del Real Betis, expresó: “Como después vi la reacción del Kun, de Césc Fábregas y de los que lo conocen a Leo, yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo”.

“Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario”

“Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado que, para mí, se parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia”, indicó.

Posteriormente, señaló que tiene una buena relación con el crack del PSG, donde recordó el episodio cuando Messi conoció a su hijo.

Con relación a esto, manifestó: “Messi ha tenido muchos detalles y no sólo conmigo, sino también con muchos compañeros de profesión que saben cómo es. Y más allá de todo lo que se ha hablado que es para crear polémica o vender cosas. Por lo menos por lo que me ha tocado vivir a mí desde hace muchos años que lo he enfrentado siempre ha sido así”.

“Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto o el video con mi hijo en aquel partido siempre lo ha hecho como se vio. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación”, agregó.

Así también, lamentó los dichos de su compatriota, al revelar que “es que el nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es como un acuerdo con los utileros que es tal cual, cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo va para lavar y lo que no dejas en el suelo va para casa. Es así, la ropa sucia va al suelo sea la camiseta de tu equipo o la del rival, siempre es así”.

“De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Y yo también llegué y la tiré al suelo porque para que la lavaran. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol y no le damos importancia”, finalizó.

De esta forma, se conoce la perspectiva del capitán de la selección de México y sus comentarios para su compatriota que despertó la furia de grandes figuras del deportes mundial, al ‘amenazar’ a Lionel Messi.