Crack de Bélgica repasa a De Bruyne tras caída con Marruecos: "Atacamos mal porque somos muy viejos"

El defensor belga, Jan Vertonghen, apeló al sarcasmo para criticar la faceta ofensiva del elenco europeo.

Las duros dichos del centrocampista Kevin De Bruyne, criticando la vejez del plantel de Bélgica, no cayeron bien entre sus compañeros. Prueba de aquello fueron las declaraciones del central Jan Vertonghen tras la derrota frente a Marruecos (0-2), quien se mostró crítico por el nivel ofensivo mostrado por el equipo con ‘palo’ incluido al jugador del Manchester City.

En ese sentido, el defensor de 35 años aseguró, este domingo, que se le pasan “muchas cosas por la cabeza” y reconoció que en público, lamentablemente, debe morderse la lengua.

“Estábamos jugando bien, pero nos hicieron dos goles idénticos. En el primero nos libramos por fuera de juego, pero en el segundo no pudimos… Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza en este momento, pero que no debería decir fuera del vestuario”, manifestó en zona mixta.

En la misma línea, el ex Tottenham Hotspur repasó a De Bruyne y sus sincero análisis respecto de las posibilidades del combinado belga en Qatar 2022 (“Somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo”).

Al respecto, Vertonghen ironizó con las palabras del volante: “Creo que no hemos creado una sola ocasión. Posiblemente, también atacamos mal porque somos demasiado viejo, eso nos dirán”.

“Tenemos mucha calidad en la delantera, pero también la tiene Marruecos, y a ellos les ha salido mejor. Esto es muy frustrante”, sentenció el veterano zaguero.