DT de Marruecos revela la razón de la ’desaparición’ de Bono: arquero cantó el himno y se fue

El técnico de Marruecos reveló porque Bono, su portero titular, 'desapareció' tras la ceremonia de himnos y no jugó ante Bélgica.

Fue la curiosidad del Mundial de Qatar 2022. Bono, portero de Marruecos, saltó a la cancha para el duelo ante Bélgica junto a sus compañeros, cantó el himno, posó para las fotos… y desapareció.

El arquero del Sevilla de España finalmente no jugó el duelo ante los ‘Diablos Rojos’, siendo reemplazado a última hora por Munir Mohamedi en un duelo que acabó 2-0 a favor de los africanos.

Tras el encuentro, fue el técnico Walid Regragui el que dio las razones de la comentada ausencia del guardametas titular, revelando que todo se trató de un problema físico de Bono.

“Después del calentamiento no se sentía bien y se sintió indispuesto. Fue honesto y le dejó su lugar a otra persona. Si no se sentía al 100%, debía dejar su lugar”, destacó el DT del combinado marroquí.

“En el partido contra Croacia se lesionó en los últimos minutos y ha tardado tres días en recuperarse. Empezó a calentar y a los pocos minutos empezó a sentirse mal y me dijo si podía sustituirle”, complementó Regragui.

Por último, el DT de Marruecos destacó a quién cuidó el arco ante Bélgica. “Agradecí la actitud de Munir, porque hizo un gran trabajo”, concluyó.

Morocco goalkeeper Bono got injured while singing the National Anthem pic.twitter.com/up0UlKpTul

— Troll Football (@TrollFootball) November 27, 2022