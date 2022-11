Crack de Japón sorprende hablando en español tras victoria ante Alemania: "Nos salió de puta madre"

El joven jugador de Japón, vivió en cancha la victoria de su escuadra ante Alemania, lo que significó los primeros 3 puntos en el llamado 'Grupo de la muerte'.

En la jornada de día miércoles, se vivió el segundo batacazo en el Mundial de Qatar. Primero fue la victoria de Arabia Saudita ante Argentina y luego, llegó el histórico triunfo de Japón ante Alemania en Medio Oriente.

Fue la primera vez que ambos se enfrentaban y las fuerzas niponas lograron 3 puntos de oro en el llamado ‘Grupo de la muerte’.

Tras los festejos, una de las estrellas del elenco asiático, Takefusa Kubo, habló con los medios e impresionó por su buen español y por la calidad de las declaraciones que entregó tras la primera victoria en el Mundial de Qatar.

Con relación a eso, el jugador de la Real Sociedad, expresó: “Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y el DT me quitó y sacó a Tomiyasu. Hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre”.

Creo que no se dice así en Tokio. Pero como no soy Takefusa Kubo no opino. pic.twitter.com/dyyIRkFpoa — Javier Saul (@dr_javi) November 24, 2022

Por último, comentó que la victoria de Arabia Saudita ante Argentina, fue una inyección anímica para poder vencer a la escuadra germana.

Es por eso que Kubo señaló: “La gente nunca se acordará de los tiros que hizo Alemania, sino que ganó Japón. Creo que muchos nos inspiró lo de Arabia. Me alegro por los de mi continente, porque había gente que decía que teníamos que quitar plazas de clasificación de Asia y hemos demostrado que no se puede subestimar a nadie”.

Ahora, el camino de la selección japonesa se decidirá ante Costa Rica, el día domingo 27 de noviembre a las 07:00 horas, en donde una victoria, los clasifica a octavos de final, mientras que al conjunto de Keylor Navas, los eliminaría del Mundial de Qatar.