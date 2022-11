Primera protesta en Qatar: futbolista de Irán no cantaron himno nacional en rechazo a su gobierno

En los segundos previos del duelo entre Irán e Inglaterra, por el Grupo B del Mundial de Qatar 2022, los jugadores de la selección del Medio Oriente se negaron a cantar su himno nacional en señal de protesta por la situación de represión que se vive en el país y el reciente asesinato de Mahsa Amini.

Las protestas de jugadores y afición están dirigidas al régimen de Irán por el asesinato de Amini, la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la policía por no respetar el código de vestimenta tras no llevar bien puesto el velo.

Su muerte, acompañada de la violencia a la que fue sometida y las mentiras del gobierno iraní, ha levantado el enojo de la población, por el abuso al que están subyugadas las mujeres. Una revolución que ha llegado a las principales figuras del deporte del país.

Carlos Queiroz aseguró, antes del encuentro, que sus jugadores “eran libres” de protestar si querían y así lo hicieron antes del pitido inicial. Mientras los jugadores no cantaban, la afición de Irán respondió con aplausos y vítores a sus futbolistas.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022