Denuncian posible soborno en el Qatar vs. Ecuador: la FIFA guarda silencio y hablan de fake news

El periodista árabe Amjad Taha lanzó un bombazo este jueves a través de sus redes sociales. Denunció un soborno en el duelo inaugural del Mundial 2022 entre el anfitrión Qatar y Ecuador.

El hombre que trabaja como director regional del Centro Británico de Estudios e Investigaciones de Medio Oriente afirmó que ocho jugadores de Ecuador fueron sobornados con una fuerte cantidad de dinero para que se dejen perder 1-0 en el primer encuentro por el Grupo A.

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0. 2da mitad). Cinco expertos qataríes y ecuatorianos confirmaron esto”, escribió.

“Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, agregó el oriundo de Bahrein.

A tres días del arranque de la cita máxima del balompié, la FIFA ha guardado silencio al respecto. Incluso, las federaciones de fútbol qatarí y la de Ecuador no se han manifestado ante esta acusación.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption. @MailSport #WorldCup2022

Marc Owen Jones, profesor asistente de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Hamad bin Khalifa, echó por tierra lo dicho por Amjad Taha.

A través de las redes sociales, Jones exhibió a Taha con “algunos ejemplos previos de la desinformación de Amjad, incluido decir que la Hermandad Musulmana asesinó a un activista emiratí en Londres, un golpe de Estado falso en Qatar, y algunas noticias extrañas y manipuladas por bots sobre el aeropuerto de Afganistán”.

Incluso el profesor, que se dedica también a analizar campañas de desinformación, apunta que Taha intenta desprestigiar la imagen del país organizador del Mundial.

“Vale la pena señalar que el objetivo de tales rumores ni siquiera deben tomarse en serio. Incluso los rumores de amaño de partidos son suficientes para enturbiar las aguas y poner en duda el objetivo (en este caso Qatar)”, señaló.

Just a heads up if anyone sees a story about Qatar bribing Ecuador 7.4 million to lose the opening game – it started here from a well-known disinformation account who is somehow also the main source in the story @amjadt25 . It's already got thousands of RTs though pic.twitter.com/2EjjvqEbBV

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) November 17, 2022