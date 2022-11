Antony relata su terrible infancia en las favelas: "Nací en el infierno, saltando cadáveres"

El extremo del Manchester United y de Brasil, Antony, fue entrevistado en The Players Tribune y relató la terrible infancia que tuvo en las favela de Sao Paulo, antes de llegar al fútbol profesional.

Quedan solo 4 días para el Mundial de Qatar y las selección que batallaran por el cetro de campeones del orbe, ya se encuentran en sus últimas preparaciones para dar vida en Medio Oriente a uno de los eventos más ostentosos en la historia.

Es por eso, que antes del inicio el día domingo, los medios de comunicación de diversos países, entrevistan a las estrellas que darán vida al Mundial de Qatar y hubo una de ellas, que causó revuelo, por las fuertes declaraciones del protagonista, Antony, crack del Manchester United.

El brasileño, que vivirá su primera cita planetaria, habló de su historia personal en The Players Tribune, donde reveló terroríficos datos de como fue su infancia en Sao Paulo.

En el diálogo, el extremo de los ‘Diablos Rojos’, comenzó señalando que “nací en el infierno. Esto no es una broma. Para mis amigos europeos que no lo saben, la favela donde crecí en Sao Paulo en realidad se llama Inferninho (pequeño infierno)”.

“Si realmente quieres entenderme como persona, entonces debes entender de dónde soy. Mi historia. Mis raíces. Inferninho, es un lugar infame. A 15 pasos de la puerta de mi casa siempre había traficantes de drogas haciendo sus negocios”, indicó.

Luego, comentó lo cotidiano que era para su familia ver a la violencia en la favela, al revelar que “estábamos tan acostumbrados a ver armas que ni siquiera daba miedo. Eran sólo una parte de la vida cotidiana. Teníamos más miedo de que la policía derribara nuestra puerta”.

“Una vez, asaltaron nuestra casa buscando a alguien y entraron corriendo y gritando. No encontraron nada, por supuesto. Pero cuando eres tan joven, esos momentos te marcan”, añadió.

El momento más fuerte de la entrevista, fue cuando destacó un episodio camino a su escuela, cuando era menor, al expresar que “he visto algunas cosas que sólo aquellos que lo han vivido pueden entender. En mi camino a la escuela una mañana, cuando tenía unos 8 ó 9 años, me encontré con un hombre tirado en el callejón. No se movía”.

“Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba muerto. En la favela, te vuelves un poco insensible a estas cosas. No había otra manera de ir, y tenía que ir a la escuela. Así que cerré los ojos y salté sobre el cadáver”, relató.

“El balón fue mi salvador”

Al momento de apuntar al gran cambio en su vida, enfatizó que “siempre digo que tuve mucha suerte cuando era niño. Crecí en el lugar equivocado, pero con las personas adecuadas. Recibí un regalo del cielo. El balón fue mi salvador. Mi amor desde la cuna. Con un balón en los pies no tenía miedo”.

“Aprendí todos los trucos con el balón de leyendas como Ronaldinho, Neymar y Cristiano Ronaldo, a lo que veía en YouTube”, agregó, recordando a las estrellas que intentó imitar.

Es por eso, que con su talento, el director del Gremio Barueri, lo descubrió y lo llevó por el camino del fútbol, al reconocer que “me vio haciendo mis regates a los mafiosos. Me dio la primera oportunidad y me sacó del barrio para jugara fútbol sala”.

“A los 14 años tuve mi oportunidad en el Sao Paulo. Todos los días después de la escuela, viajaba a la academia con el estómago vacío. A veces, si era un buen día, mis compañeros de equipo y yo juntábamos nuestro dinero para comprar una galleta para el viaje en autobús de regreso a casa. No tuve que fingir estar hambriento de motivación. El hambre era real”, confesó.

A partir de su terrible y complicada infancia, Antony comenzó a realizar sus regates característicos, que demostró en el Ajax y que lo llevó a dar el gran salto al Manchester United. Es por eso que expresó: “Honestamente, no siento presión en un campo de fútbol. Sin miedo. Cuando creces teniendo que saltar sobre cadáveres solo para llegar a la escuela, no puedes tener miedo de nada en el fútbol”.

“En la vida, sufrimos bastante. Nos preocupamos lo suficiente. Lloramos lo suficiente. ¿Pero en el fútbol? Con una pelota en los pies, solo debes sentir alegría. Nací regateador. Es parte de mis raíces. Es el regalo que me llevó de las favelas. Nunca cambiaré mi forma de jugar, porque no es un estilo, soy yo. Es parte de mí”, finalizó.

Una complicada y fuerte experiencia, que forjaron su carácter que ahora evidencia sobre el terreno de juego.

Ahora, se prepara para su primera cita planetaria junto a la selección de Brasil y en donde debutarán ante Serbia, el día jueves 24 de noviembre a las 16:00 horas.

En el segundo encuentro válido pro el Grupo G, verán acción ante Suiza, el lunes 28 a las 13:00 horas, para cerrar su participación en su zona ante Camerún, el viernes 2 de diciembre a las 16:00 horas.