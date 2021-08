La felicidad de Alberto Abarza tras su oro en Paralímpicos: "Estoy viviendo un sueño"

Alberto Abarza, flamante medallista de oro en los Paralímpicos de Tokio 2020, exteriorizó su felicidad y orgullo tras ganar la prueba de Natación 100 metros espalda categoría S2.

El ‘Beto’ tuvo una brillante actuación, siendo protagonista de principio a fin y logrando una considerable ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

Por lo anterior, el chileno comentó que “estoy viviendo un sueño que partió cuando tenía dos años. Coronarlo así, con el apoyo de todo Chile, mi familia, mis hijas… estoy muy feliz”.

Sobre la carrera, Abarza detalló que “sabía que no tenía que volverme loco en los primeros metros. Es difícil enfocarse en el comienzo, y en la vuelta me dolió como nunca, pero en esos últimos 7 u 8 metros le dimos con todo”.

Consultado por qué pensó cuando se percató de su victoria, el ‘Beto’ no dudó: “Mis dos hijas, que me hubiera encantado que estuvieran acá. Mi pareja, mi mamá que me llevaba a la piscina cuando era niño. Ha sido un camino de muchos años, no es llegar y estar en unos Juegos, pero todo valió la pena”.

Por último, el oro paralímpico recalcó que “los sueños están para cumplirse, con trabajo se puede lograr cosa, hasta lo imposible. Nada es imposible”.