Francisca Mardones tras histórica medalla de oro en Tokio: "Cuando hice la marca me puse a llorar"

Francisca Mardones entregó sus impresiones tras su histórica medalla de oro conseguida recientemente en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“La palabra felicidad se queda corta. He trabajado mucho para esto, esperé mucho para esto, ganar una medalla es un sueño cumplido”, dijo tras quedarse con la presea dorada y marcar récord mundial.

“Fue un momento increíble, cuando hice la marca me puse a llorar y no me di cuenta que debía seguir. Después me relajé y volví a romper el récord”, agregó.

Finalmente, la campeona paralímpica fue consultada por el significado de este logro, añadiendo que es fruto del trabajo de muchos años.

“Esto es fruto de un trabajo de muchos años, no solo de los deportistas, también del Comité Paralímpico, hay un gran equipo detrás. Es resultado de un trabajo de muchas personas y a la larga los resultados llegan”, cerró.