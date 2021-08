Selección chilena de powerlifting llega a Japón: ya son 11 atletas del Team ParaChile en Tokio

Este viernes llegó la selección de powerlifting del Team ParaChile para su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y así se sumaron a los compatriotas que ya estaban en la Villa Olímpica.

En su llegada, el atleta Juan Carlos Garrido, uno de los más experimentados de la selección de powerlifting, reconoció que llega de buena manera a estos Juegos de Tokio.

“Llego tranquilo, en otras ocasiones he estado muy nervioso, o quizás con expectativas que yo solo me ponía y hoy no, quiero disfrutar de esto. He podido conseguir muy buenos resultados disfrutando así es que voy por lo mismo. Tenemos una delegación tremenda que espero que de mucho que hablar”, aseguró.

Por su parte, Camila Campos, que disputará sus primeros Juegos Paralímpicos, aclaró motivada que “Tengo ya bastante competencia internacionales entonces llegamos bien, preparada y vamos a ver cómo resulta todo esto”.

Jorge Carinao y Marion Serrano completan la selección de powerlifting del Team ParaChile, que se suman a Cristián Dettoni, Tamara Leonelli, Cristian González y Luis Flores de tenis de mesa; Margarita Faúndez de atletismo; y Alberto Abarza con Vicente Almonacid que representarán a Chile en la natación.