Roberto Nicolini se refiere a la fallida rutina de Yolanda Carmín en Olmué: "No seamos tan lapidarios"

El actor y presentador de TV, Roberto Nicolini, se refirió a la fallida rutina de Yolanda Carmín en el Festival del Huaso de Olmué, durante la penúltima noche.

Carmín fue la tercera y única mujer comediante en presentarse en la 54° versión del certamen, con una rutina que prometía ser enfocada en las mujeres.

Sin embargo, desde el inicio, el nerviosismo se apoderó de su espectáculo, lo que se reflejó en una incómoda risa, un repertorio de clásicas canciones, y poco chistes.

Aquello provocó que rápidamente surgieran las pifias, comentarios negativos y en consecuencia, su prematura salida del escenario.

Roberto Nicolini se refiere a la rutina de Yolanda Carmín en Olmué

Tras ello y a través de Facebook, Roberto Nicolini, quien se encuentra en recuperación tras sufrir un infarto en diciembre, le entregó unas palabras de apoyo a la comediante, junto con un pequeño análisis de lo que se vio en el escenario del Patagual.

“Asumo – y con orgullo – ser de la vieja escuela. Entiendo que Yolanda Carmín es muy efectiva en bares, teatros y pubs, pero otra vez queda de manifiesto la ausencia de directores o productores artísticos que trabajen para contextualizar en el lugar y sacar el máximo partido al artista”, comenzó diciendo el animador de TV.

Tras esto, indicó ejemplos del trabajo de Jorge Pedreros con Gloria Benavides, destacando la gran labor que ambos realizaban juntos, para luego relacionarlo con el desplante de la comediante.

“A Yolanda le hizo falta un productor artístico aliado. Aflojó en el ritmo y se produjo una grieta. A mí me gustó. Le habría sugerido aclarar y rematar en análisis de cada canción y para nada hacer los temas completos… y no pretender convencer a los que no iban a enganchar con la propuesta”, mencionó Nicolini.

En medio de su análisis, también aprovechó de hacer una breve crítica a los asistentes del espectáculo.

Consejos para futuras presentaciones

“Para ser espectador, sobre todo de un espectáculo de humor, se requiere de ir abierto a lo que te están dando desde el escenario. Ojalá que haya reciprocidad. Así podrás disfrutar desde un clásico como Moliere o de un humorista callejero, sea refinado o vulgar”, complementó.

El actor continuó con un estudio de la rutina de Yolanda Carmín y su presentación, indicando ciertos ajustes para futuros espectáculos relacionados con su comedia musical.

“Otra sugerencia sería no usar pistas pregrabadas de karaoke porque da sensación de sonido enlatado. Yolanda tiene un caudal impresionante de una voz hermosa y un talento que se potenciaría mejor con músicos en vivo o la misma orquesta del festival (recurso tan efectivo en la maestra Gloria Benavides, probado en mil rutinas)”, agregó.

A esto último mencionó que “es una lástima que los humoristas prefieran llamarse comediantes por querer referirse más a situaciones que al chiste en el estilo clásico. Falta gente joven, sin pudores y que se animen con la fórmula clásica también”.

“Toda la mejor onda para Yolanda Carmín. Jugó una apuesta super válida, pero inmadura en ritmo y en pausas, con rebotes de inseguridad”, escribió el animador de TV para luego ejemplificar con grandes artistas del humor y musicales.

“El humor es un género muy difícil, larga vida a Yolanda Carmín en su carrera y no seamos tan lapidarios. Ojalá la TV vuelva a los creativos”, cerró su análisis.