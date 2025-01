Sí existe: el emprendimiento de Mauricio Palma que sacó carcajadas en Olmué es "real"

La noche de este domingo el comediante Mauricio Palma fue el encargado de poner la cuota de humor en la última noche del Festival del Huaso de Olmué y lo hizo con creces.

El humorista marcó 17.6 puntos de rating, según informó TVN, y dejó una rutina que cosechó carcajadas y memes.

Pero también dejó un halo de misterio a raíz de un particular chiste. Se trata de su negocio de Funerales Alegres, el cual habría nacido tras la muerte de su madre en 2010 a causa del cáncer de colon.

“Cuando la enfermedad no tenía vuelta atrás nos juntó a todos sus hijos y nos dijo ‘niños, cuando yo muera, quiero que todos canten la canción Brasil cuando me estén enterrando’ (…) La gente ya no se quiere morir como antes”, relató.

“Por eso mi emprendimiento se llama Funerales Alegres”, dijo antes de deletrear el usuario de la cuenta de Instagram. “Para que me busquen en Instagram… no veo mucho interés, ni curiosidad de si la hueá existe”, tras ello reiteró el nombre.

“Para que alguien me busqué y oficie de notario y le muestre a esta gente incrédula”, continuó contando mientras la transmisión enfocaba a dos personas buscando la cuenta.

Y es que tal como pudieron atestiguar ellos y otros televidentes después de la rutina, en efecto el emprendimiento de Mauricio Palma es “real”, o al menos la cuenta de Instagram.

Se trata de un usuario creado en abril del 2024 y que hasta ahora cuenta con solo cinco publicaciones, las cuales son memes relativos a este tipo de funerales.

De hecho, la fotografía de perfil corresponde a los enterradores ghaneses que se viralizaron en redes sociales por bailar animadas canciones mientras trasladaban ataúdes en sus hombros.

Así en más, incluso se ve a un grupo de amigos realizando un asado en uno de féretro.

En su descripción además versa: “Alegramos y amenizamos tus funerales. Atendido por su propio dueño @mauriciopalmahunt”, en referencia al Instagram oficial del comediante.

El “emprendimiento” de Mauricio Palma vivenció un crecimiento exponencial tras la rutina en el Festival del Huaso de Olmué, la cual ahora suma más de 16 mil seguidores y más risas.