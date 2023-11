La defensa de Marcelo Gajardo, entrenador del 4x400: "Fui inocente buscando lo mejor para el equipo"

Marcelo Gajardo, entrenador del relevo 4x400 que ha estado en la polémica, explicó sus decisiones y negó que exista alguna confabulación contra atletas que se han quejado en redes sociales.

El entrenador de atletismo del Team Chile Marcelo Gajardo, actualmente en el ‘ojo del huracán’ por sus decisiones en la prueba 4×400 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, salió a defenderse tras los comunicados de las deportistas Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

Recordemos que ambas enviaron sendos textos donde denunciaron presiones y hostigamientos para ser bajadas de la corrida en equipo, en desmedro de otras dos atletas con marca oficial inferior en la temporada (Fernanda Mackenna y Violeta Arnaíz). Castillo incluso dejó entrever clasismo, mientras Cardoch aseguró que acabó restándose al quedar mal emocionalmente por un episodio que incluyó gritos e injerencia de familiares de compañeras también ligadas del atletismo.

Al respecto, Gajardo, junto con defender su posición, expresó en diálogo con Deportes13 que sus cambios sobre la hora se debieron exclusivamente a que sintió que estaba haciendo lo mejor por el equipo.

“Yo con las niñas, las seis integrantes de la posta, conversé una semanas antes cuando recién me pude juntar con ellas. Les dije que la decisión sobre quién iba a correr, y el orden en que lo harían, no la iba a tomar todavía porque sería irresponsable“, puntualizó.

“Le digo ‘si tu Martina (Weil) tienes final de 400, la posta 4×100; tu Berdine tienes series de 800 metros y final una hora antes del relevo; tu Violeta (Arnaiz) tienes 400 metros con vallas y tu Poulette (Cardoch) el 4×400 mixtos, vamos a esperar que avance el campeonato y según eso les voy a decir el día anterior quienes corren y en orden que lo harán’. Todas las chicas lo tuvieron claro”, agregó.

La explicación de sus cambios de última hora

Por otro lado, al ser consultado por las salidas de Cardoch y Castillo en primera instancia, Gajardo sostuvo que “el día en que corre la Berdine la serie de los 800, que no corrió muy bien y clasificó octava sin verse bien, ahí les mandé un mensaje para decirle que mañana a las 18:00 horas iba a decirles el orden y quiénes son las que iban a correr. Yo había visto correr a Poulette el relevo mixto e iba lanzada, en 56.50 segundos. Hace un par de semanas había corrido en 57 segundos. Antes lo hizo en 55 segundos, pero ahora estaba haciéndolo en dos segundos más lenta. No la veía en un buen momento“.

“La semana pasada estuve en Colombia con Violeta y ella hizo la segunda mejor marca de Chile en los 400 metros con valla (58 segundos). Eso son cuatro segundos de diferencia con los 400 planos. Entonces, tenía certeza de que estaba corriendo en 54 o 55 segundos lanzada. Y Fernanda (Mackenna) había corrido en 55 bajo en Colombia. Versus los 56.5 segundos de Poulette”.

“Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mi me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackenna estaba mejor que Poulette”, acotó.

“Poulette entrena con el jefe de área de velocidad en la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter). Yo sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos, pero no sabía que iban a ser tan crueles para llamarme en ese momento para preguntar qué había hecho. El presidente ordenó que tenía que hacer un cambio… Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás”, remató.

Finalmente, Marcelo Gajardo hizo hincapié en que no recibió presiones de nadie para tomar su decisión y avisó que estudia acciones legales: “Voy a asesorarme y ver cómo lo hago. Yo trabajo para el Club Deportivo de la Universidad Católica, no por la Federación. Nunca he recibido un peso de ellos. Por Santiago 2023 no recibí nada. Es la UC quienes deben tomar una decisión por mi situación contractual. Yo me debo a mis atletas. Si ellos quieren tomar represalias, no me llevarán a las próximas competencias y eso lo tengo claro”, cerró.