"A Poulette y Berdine, perdón": Martina Weil da su versión ante polémica por los 4x400

Mediante un video de Instagram, Martina Weil pidió perdón a sus compañeras del relevo 4x400, Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes acusaron haber quedado fuera de la competencia por decisiones no técnicas. Incluso, Castillo apuntó contra la exatleta Ximena Restrepo, mamá de Weil.

La atleta Martina Weil se refirió este miércoles a las acusaciones realizadas por sus compañeras Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes acusaron ser bajadas de la posta 4×400 en los Juegos Panamericanos, pese a tener mejores tiempos que las otras competidoras.

Primero fue Cardoch quien relató cómo fue dejada fuera de la competencia disputada el pasado sábado, donde Chile terminó en el último lugar.

“Jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca 3 veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular”, dijo.

Ayer por la tarde, Castillo sacó la voz y refrendó las acusaciones de Cardoch. Además, dijo que sus compañeras de equipo les hicieron la “ley del hielo”, y que, además, hubo presiones en la pista por parte de la madre de Weil, la exatleta Ximena Restrepo.

“Quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400″, escribió.

Ante ambos comunicados, durante la madrugada de este miércoles la atleta Martina Weil subió un video a Instagram para dar su versión de los hechos.

La versión de Martina Weil

La competidora comenzó pidiendo perdón porque “mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso haya sido tan poco transparente”.

“Siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, que esto viene de arriba, esto no pasa por nosotras”, agregó.

Weil además indicó que la Federación Atlética de Chile las obligó a firmar un documento que les impedía criticar las decisiones que tomara el organismo.

“Me obligaron a firmar”, aseveró.

La atleta también confirmó que varias personas externas a la competencia comenzaron a llegar a la pista: “Quedamos en shock por la cantidad de gente externa que empezó a llegar a la pista… Llegaron entrenadores, dirigentes de la federación, llegaron otros atletas”.

“Me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que por favor se fueran a pelear a otro lado… Le dije ‘ustedes se supone que son adultos responsables, por favor vayan a pelear a otro lado porque están matando a mis niñas"”, añadió.

Ante todo esto, dijo que “en un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’“.

Martina Weil y presencia de su madre

Luego, se refirió a la presencia de su madre en la pista, esto en relación con la denuncia de Berdine Castillo, quien aseguró que Restrepo presionó para sacarla del relevo.

“Llegó mi mamá en su función de mi entrenadora, mientras yo estoy sin entrenador, y me vio mal”, dijo Weil.

Según la atleta, ella le contó a su madre lo que estaba pasando y agregó que “me dijo ‘tú no te preocupes, tú sigue calentando’. En ese momento yo me desenchufé de la situación”.

Weil dijo que, por esto, no supo qué palabras dijo Restrepo tras su conversión. “Aunque yo no haya escuchado realmente lo que dijo mi mamá, porque no lo escuché… Nos quiere mucho, ha viajado con nosotras, fue encargada del relevo. Entonces, vernos a todas nosotras en ese estado, yo creo que fue muy duro para ella también”, indicó.

“Perdón por no haber sido mejor capitana”

La ganadora del oro en los 400 metros de los Juegos Panamericanos explicó que todas las atletas lo pasaron mal por lo ocurrido.

“Yo miraba a mi alrededor y estaban todas llorando. Yo no podía entender lo que estaba pasando”, explicó.

Añadió que ella “estaba enrabiada, de verdad no lo podía creer. No entendía como técnicos, entrenadores, gente que está velando por el bien del equipo, tenían esta pelea armada en la pista. De verdad, no lo lograba comprender, que como profesionales de este deporte, como la gente que está a cargo de la federación, estuviera en la pista, frente a las atletas, peleando”.

Weil también insistió en pedir perdón a Castillo y Cardoch por esta situación.

Primero dijo que “llegó la Berdine, la felicité por sus 800 metros y le dije ‘vamos con todo’. Pero ahora, mirando para atrás, efectivamente puede que no haya sido suficiente. Me siento súper mal y le pido perdón, honestamente, de no haberla sostenido más, supongo. Pero yo también lo estaba pasando pésimo”.

Finalmente, señaló que “a la Poulette y a la Berdine, perdón, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera. Nunca fue mi intención que se sintieran así”.

“Si no salí a defenderlas más temprano fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando. Fue súper duro para todas… Ustedes son parte de mi equipo, he corrido con ustedes un millón de veces y las conozco, las aprecio mucho”, cerró.

En tanto, en el texto de su publicación de Instagram, escribió “perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”.