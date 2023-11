"Fue tozudo": presidente del atletismo chileno comenta la polémica del 4x400 y apunta a un responsable

Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile, comentó la polémica del relevo 4x400 en Santiago 2023. No cree que sea una 'mancha' en el buen desempeño panamericano y señaló al responsable de lo sucedido

No cesa la polémica por las designaciones de las atletas chilenas para la final del relevo 4×400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El incendio lo inició el martes Poulette Cardoch y luego continuó Berdine Castillo. Ambas acusaron ser bajadas a poco de la definición de la posta en el evento multideportivo, pese a tener mejores tiempos que las otras competidoras.

Y eso no fue todo, Castillo habló derechamente de “racismo” y acusó hostigamiento de compañeras y presión de Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo.

Tras ello, Weil sacó la voz. La medallista panamericana de oro en los 400 metros pidió disculpas a Cardoch y Castillo: “Perdón por no ser mejor capitana”.

Ante este conflicto que crece con las horas, el presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, sacó la voz.

“Nosotros somos parte de esto. Como directorio, sacamos una declaración. Esta es una denuncia, que tiene tres canales: la Comisión de Atletas, la Comisión de Ética y también está la Comisión de Acoso y Abuso. Esas tres instancias tendrán que determinar qué pasó”, comentó en diálogo con La Tercera.

“Tengo mucha información suelta, pero no podemos tener una decisión hasta que esas instancias operen… Todos tienen derecho al debido proceso, más allá de que en algunos casos hay evidencias, por declaraciones de los afectados. En las redes sociales uno encuentra opiniones. Hemos visto las entrevistas, no todas. Se repite la misma dinámica”, complementó.

Además, Carter espera que este hecho no empañe los buenos resultados del atletismo nacional en Santiago 2023, con oros de Martina Weil, Santiago Ford y Lucas Nervi.

“Uno siempre trata de mirar lo positivo. El estadio lleno no lo borra nadie. Las marcas, la forma en que se prepararon los deportistas, la infraestructura, los nuevos ídolos. Esto, no diría que es una mancha. Es una situación conflictiva, confusa, que saca cosas que había antes. Todos quieren estar presentes y se producen estos temas”, señaló.

Para terminar, el dirigente apuntó con fuerza a un responsable de lo sucedido. ”Habrá que tomar medidas para reparar el daño, de momento que el entrenador no obedece a su superior, a su jefe de área. Yo tenía la información del gerente y del jefe de área, que me dijeron que la posta que iba a correr era esta”, dijo.

“Y cinco minutos antes sacan a Berdine y sacan a Poulette. Se pidieron explicaciones. El gerente fue hacia allá,. Sorprendido. Entró a hablar con (Marcelo) Gajardo. Tuvimos un intercambio de palabras, fuerte, pero sin insultos ni groserías. Y le dije que no se haría cargo. Felipe de la Fuente toma el mando”, agregó.

Para terminar, Carter indicó que “no había motivo alguno para que no estuvieran Berdine y Poulette mirándolo técnicamente. Me lo dijeron el día antes. Que si Berdine quedaba mal, después de los 800… pero quedó bien. No solo estaba avalado por los números. Esto es porque Marcelo fue tozudo”.