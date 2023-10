El lamento de esgrimista chilena por no quedar entre mejores: perderá beca y evalúa seguir en deporte

Yolanda Muñoz cayó por solo 1 puntos en la lucha por el 3er y 4to lugar y se despide con lamento de la esgrima en Santiago 2023.

Diversos deportes pocos visibilizados en suelo nacional han encontrado la ruta para ser masificados gracias a Santiago 2023, décima novena edición de los Juegos Panamericanos y en donde el Team Chile batalla codo a codo contra las grandes potencias las anheladas medallas.

Sin embargo, poco se habla de lo que sucederá tras la fiesta multideportiva que lleva ya 10 días de competición a lo largo del país.

Una de las deportistas que se atrevió a hablar acerca de esto fue Yolanda Muñoz, esgrimista dedicada a la categoría de sable y que lamentablemente quedó eliminada en los cuartos de final en Santiago 2023.

El lamento de la chilena pasa por la falta de apoyo que se les da a deportistas como ella, que se dedican a practicar disciplinas que poco y nada se ven en los medios nacionales, lo que dificulta más aún la forma de conseguir financiamiento para seguir soñando con lo más alto.

En conversación con Canal 13, Yolanda se sinceró y al borde de las lágrimas, lanzó comentarios que espera, lleguen a oídos de quienes están a cargo de las instituciones que ayudan a deportistas.

“No solo pierdo la medalla, pierdo todo”

En sus palabras, Muñoz detalló que “estoy super triste. Perder la medalla por 1 punto es terrible, ya que no solo pierdo la medalla, si no que pierdo la beca, pierdo todo”.

“Esta es una instancia en donde yo me evaluó si puedo seguir o no puedo seguir, ya que se me acaba la beca. Es por eso que pensaba en la medalla, pero también en la beca y en la continuidad en este deporte“, sentenció.

Por otra parte, expresó que “hace casi 3 semanas recibí un correo en donde me avisaban que esta era la última prueba que tenía para revalidar la beca, porque yo ya tengo un bronce sudamericano, pero eso no me sirve”.

“Lamentablemente en Chile se mide por los resultados y no por el proceso, pero para obtener resultados, hay que evaluar el proceso. Me gustaría que se juntara un panel de expertos a ver que ‘oye si, sabes que este deportista si tiene proyección’, en vez de estar agrupándonos a todos como si fuésemos robots“, indicó.

Sin dudas que es un problema que de seguro no solo enfrenta Yolanda Muñoz, si no que es la realidad de múltiples deportistas que están probando en Santiago 2023 que están para grandes cosas si es que logran apoyarlos en sus carreras.

Revisa las declaraciones de Yolanda Muñoz tras decir adiós en esgrima en los Juegos Panamericanos