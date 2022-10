Príncipe Harry ya tiene fecha para el estreno de sus memorias: ganancias irán a beneficencias

Durante esta semana, la editorial a cargo, anunció la fecha en que se lanzará a la venta, el libro que incluye las memorias del príncipe Harry, hijo del actual rey Carlos III del Reino Unido.

Vale recordar que el menor de los descendientes entre el nuevo monarca y la fallecida Lady Di, abandonó la familia real, en conjunto con su actual esposa, Meghan Markle.

Las memorias del príncipe Harry de Inglaterra serán publicadas en todo el mundo el próximo 10 de enero de 2023.

Una “sincera y emocionalmente poderosa historia”, anunció el grupo editorial Penguin Random House, que sacará este libro en español bajo el título de “En la sombra”.

Se trata de unas memorias en las que el duque de Sussex “comparte un viaje personal extraordinariamente conmovedor”, afirmó Markus Dohle, responsable del grupo editorial.

Los temas en el libro van “desde el trauma a la curación, un periplo que da testimonio del poder del amor y que inspirará y alentará a millones de personas en todas partes”.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.

SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/mu9zlwYflf pic.twitter.com/Uq0Noch08C

— Penguin Random House 🐧🏠📚 (@penguinrandom) October 27, 2022