La Florida demolerá primera "narco-casa": es una exbarbería que estaría ligada a "Los Macacos"

La Municipalidad de La Florida realiza este jueves la primera demolición de las denominadas “narco-casas” de la comuna, luego de un plan anunciado por el alcalde Rodolfo Carter para combatir a bandas criminales.

Ante ello, personal municipal, de Carabineros y también maquinaria pesada llegó esta mañana a calle Monseñor Carlos Casanueva, para realizar el procedimiento.

Los equipos pretenden demoler un domicilio donde alguna vez funcionó una barbería. Según relató el alcalde Carter, la propiedad tendría relación con la banda “Los Macacos”.

Su líder, “El Macaco”, fue apresado el año pasado luego que su organización se viera involucrada en el asesinato de un hombre que realizó disparos en una fiesta realizada en el Espacio Riesco. Todo esto en medio de un conflicto con otra banda, “Los Risas”.

Carter señaló que el domicilio a demoler “es parte de la red de propiedades” de “El Macaco” y que su demolición se realizará porque “es una señal muy concreta de que, de una buena vez por todas, los malos pierden”.

Agregó que en la propiedad viven niños, los que serán acompañados por personal municipal y protegerlos.

Junto con ello, indicó que otras 19 viviendas serán demolidas en la comuna, esto ya que la Ley General de Urbanismo faculta a los municipios para derribar viviendas irregulares.

Como contraparte, la mujer que vive en el lugar señaló que ella llegó allí hace un año y que es arrendataria. Añadió que la barbería efectivamente ya no funciona, que allí tiene un emprendimiento y que no había sido notificada del desalojo.

“No teníamos idea que esta casa era de un narco. Yo pago un arriendo y me están sacando todas mis cosas en bolsa… Jamás en la vida he visto armas, drogas”, indicó.

Por lo mismo, pidió algunos días para buscar un nuevo lugar. Sin embargo, señaló que desde el municipio le dicen que debe abandonar hoy el domicilio.