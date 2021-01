Desesperado llamado tras balacera de narcos en Michaihue: "Están esperando que muera un vecino"

"Las autoridades están esperando a que un vecino muera baleado para hacer algo", aseguró la dirigenta del sector La Estrella de Michaihue, donde mujeres inocentes fueron heridas a tiros por desconocidos en una balacera.

En la madera y fierro de los portones de las casas de la calle Longitudinal 1 de Michaihue, quedaron como arañazos los impactos de las balas disparadas por desconocidos el miércoles recién pasado, las que hirieron a una mujer y a un niño, quienes junto a otro adulto y a otro menor, viajaban en un vehículo.

Los tiros salieron desde un automóvil que luego escapó del lugar, según testigos, tras percutar al menos 30 veces, sin conocerse aún el objetivo de esta acción criminal.

La dirigenta vecinal, Gabriela Rebolledo, criticó la lenta respuesta policial y también de la administración comunal, frente a estos casos traumáticos.

“Nos sentimos desamparados. No por vivir en este sector nos van a mirar en menos. Tenemos niños, tenemos ancianos… ¿dónde está la mejor calidad de vida? Nosotros llamamos a Carabineros y nos dicen que están en procedimiento. Acá no llegan, aunque los llamemos 3, 4 ó 5 veces. Se demoran un mundo o simplemente no llegan”, denunció Rebolledo.

Para Rebolledo es fundamental aclarar que las víctimas no poseen vínculo con la delincuencia y que el peligro que corrieron acecha a cualquiera.

“(Ellos, los heridos) viven cerca, son vecinos. Ella sigue hospitalizada. Esto fue un error que le podría pasar a cualquiera. ¿Que ahora tenemos que andar con cámaras para andar seguros? ¿Estar mirando las patentes?”, reclamó.

Por su parte, el concejal Luis Isla, además presidente de la comisión de seguridad del concejo, pidió tratar el tema en la próxima cita municipal.

“Necesitamos una comisión especial para revisar estos casos. La ciudadanía está cansada. ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está Carabineros? Llegan a las 2 horas porque dicen que no dan abasto. Hemos solicitado una dotación nueva de Carabineros, tienen que llegar nuevos a reforzar. Aquí hay gente profesional, gente honesta que se esfuerza en salir adelante”, demandó Isla.

La municipalidad de San Pedro de La Paz interpuso una querella contra quienes resulten responsables y adelantó que existe un proyecto de instalar una cámara de televigilancia en la zona donde ocurrió el incidente donde sus afectados rozaron la muerte.