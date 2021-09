Congreso aprueba postergación de evaluación docente

La postergación de la evaluación docente para 2022, de quienes debían rendirla en 2020 y 2021, ya está en condiciones de ser promulgada como ley luego que la iniciativa finalizara todos sus trámites en el Congreso.

Pese a ello, los docentes a quienes les corresponda ser evaluados en 2022 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente siguiente o evaluarse voluntariamente durante ese mismo año.

Durante el debate en Sala, la senadora Yasna Provoste (DC) informó la norma indicando que “se trata de permitir a los profesores suspender la evaluación docente dada las circunstancias de la pandemia”.

“La suspensión de la evaluación docente no es producto de las vacaciones de los profesores como se ha llamado. Al revés, han trabajado más que nunca. La pandemia no termina y esta situación excepcional continuará. Más que nunca los profesores han sido evaluados”, sostuvo el senador Alejandro Navarro (ex PRO).

Entre las múltiples consecuencias generadas por la suspensión inicial de clases presenciales, y luego por su restablecimiento parcial vía telemática o mixta, se instaló la imposibilidad de hacer el debido seguimiento a la gestión docente.

Esta propuesta también contemplaba la postergación de la aplicación de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) durante 2021, pero la norma fue rechazada bajo el argumento que el Ministerio de Educación ya había decidido administrativamente no ejecutarlas.