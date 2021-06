El pesimismo de Pato Yáñez indignó a hinchas de La Roja: lo acusan de envidiar a Generación Dorada

Un análisis pesimista que indignó a los hinchas. Eso realizó el exfutbolista y seleccionado chileno Patricio Yáñez.

Yáñez, que defendió a La Roja en los 80′, aseguró en la previa del duelo de cuartos de Copa América entre Chile y Brasil que La Roja “no tiene nada que hacer” ante los locales si ellos andan en su mejor nivel.

“El viernes, si ellos no quieren jugar, Chile puede hacer partido. Ahora, si entran con la maquinaria, no tienes nada que hacer”, recalcó en la última edición de Deportes Agricultura, dejando entrever que los de Lasarte prácticamente no tienen cómo hacer daño y todo depende del rival.

“Este no es el mejor Brasil, pero está dos peldaños por sobre el resto de selecciones. Cuando clasificas con el mínimo esfuerzo es una cuestión anímica”, complementó.

El comentario del exjugador enfureció a varios hinchas en Redes Sociales, quienes repudiaron sus dichos y lo acusaron hasta de “envidiar” a la denominada ‘Generación Dorada’.

“La envidia de Patricio Yañez, desde Francia 98 tratando de hundir a Chile. Todo porque el nunca ganó nada por Chile”, “por lo único que él es recordado en Brasil es por el gesto obsceno de aquel fatídico día”, “Que terrible como la contienda la condicionan, en vez de generar fuerza frenan, ayudan a construir un derrotismo colectivo” y “Con ese pensamiento, mejor la selección se quede aquí y no juegue”, fueron algunas de las respuestas a Yáñez.

El ‘Pato’, además, aprovechó para lapidar los famosos ‘live’ de Redes Sociales que han realizado los cracks de la selección en las últimas semanas, detallando que “no sé si los argentinos lo hacen”.

“Están de 9 hasta 2 de la mañana transmitiendo, mi hijo se mató de la risa, pero hasta tan tarde…”, manifestó con molestia.

Recordemos que Chile enfrenta a Brasil el próximo viernes desde las 20:00 horas buscando un batacazo histórico.