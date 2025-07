La tierna reacción de su hija y "doce cervezas": la trastienda del histórico podio de Hülkenberg en F1

Catorce años y 239 carreras tuvieron que pasar para que el alemán Nico Hülkenberg lograra su primer podio en la Fórmula 1, al terminar tercero este domingo en el GP de Gran Bretaña con su bólido de Kick Sauber.

El notable podio del piloto germano fue ampliamente celebrado en redes, destacando el tierno festejo de su pequeña hija Noemi, que gritó y saltó emocionada al ver como premiaban a su papá en televisión.

Nico's daughter, Noemi, could not contain her excitement 😍#F1 #BritishGP pic.twitter.com/0L0RaAyT6i

— Formula 1 (@F1) July 6, 2025