Fórmula 1: Oliver Bearman recibe penalización de diez puestos por maniobra ilegal en FP2 de Mónaco

La segunda sesión de libres del GP de Mónaco en la Fórmula 1 dejó consigo una dura sanción por parte de la FIA a Oliver Bearman, que fue sentenciado con diez puestos menos de cara a la carrera del domingo.

¿La razón? El piloto de Haas adelantó en plena bandera roja, justo después de la colisión de Oscar Piastri contra la barrera de la primera curva, al español Carlos Sainz (Williams).

“El coche 87 (Bearman) adelantó al coche 55 (Sainz) en la curva 17. La sesión ya estaba bajo bandera roja mucho antes”, advirtieron los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo en el respectivo documento que dio cuenta de lo ocurrido.

“El reglamento exige que los pilotos reduzcan la velocidad inmediatamente y entren en boxes. No estamos de acuerdo con su decisión de no reducir la velocidad lo suficiente para evitar el adelantamiento ni de no entrar en boxes lentamente. El objetivo de la ralentización es la seguridad, ya que no saben qué les espera en la pista cuando se muestra la bandera roja. Más aún en un circuito como Mónaco”, sentenciaron.

Así entonces, Oliver Bearman no solo recibió la penalización de diez puestos, sino también, dos puntos para su superlicencia. En caso de llegar a doce, se perderá la siguiente carrera de F1.

Por otra parte, el piloto de Aston Martin, Lance Stroll, partirá un puesto más atrás por un incidente con Charles Leclerc (Ferrari) en la FP1.