Revelan video de Adrian Newey llorando tras accidente de Senna: "Me siento responsable de su muerte"

En redes sociales comenzó a circular un video del momento posterior al trágico accidente del piloto brasileño Ayrton Senna, el 1 de mayo de 1994, en el cual se puede ver la impactante reacción de Adrian Newey.

Durante el Gran Premio de San Marino, Senna se encontraba en primera posición, por delante de Michael Schumacher, pero en la curva siete, su Williams FW16 se estrelló a toda velocidad contra el muro exterior de la curva Tamburello, acabando con la vida del tricampeón brasileño.

Y en las últimas horas apareció un registro inédito de aquella fatídica jornada para la máxima categoría del automovilismo. Específicamente imágenes de la transmisión de Fuji TV, que en el vivo publicó tomas que no fueron reproducidas por la televisación oficial.

Allí se aprecia la reacción del ingeniero inglés Adrian Newey, quien se lo ve desconsolado y rompiendo en llanto al ver las imágenes de Senna en el piso de Tamburello.

El flamante ingeniero jefe de Aston Martin, el técnico más laureado en la historia de la F1 con 26 títulos (14 con Red Bull -8 de pilotos y 6 de constructores), fue el responsable del FW16, el auto usado por Williams en 1994.

El motivo del accidente de ‘Magic’ fue la rotura de la columna de dirección del coche. Newey diseñó el auto con el que se mató el tres veces campeón mundial.

En su autobiografía, Newey habla del incidente: “De lo que me siento más culpable no es de que un posible fallo de la columna de dirección fuera la causa del accidente, porque ese no es el caso, sino porque fallé en la aerodinámica del coche. Metí la pata en la transición entre la suspensión activa (de 1993 a 1994) y la vuelta a la (suspensión) pasiva, y diseñé un coche que era aerodinámicamente inestable, en el que Ayrton intentaba hacer cosas que no se podían hacer. Y de hecho no fue capaz”.

“Me sentiré siempre responsable de la muerte de Ayrton, pero no culpable“, agregó el reconocido diseñador de coches, de 66 años.

Tanto Newey como Frank Williams, fundador y director de la escudería, y Patrick Head, director de ingeniería, fueron procesados por la justicia italiana debido a la muerte de Ayrton, específicamente por homicidio involuntario. Fueron finalmente absueltos en 1997.