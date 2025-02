Alain Prost destroza serie sobre Ayrton Senna y la tilda de falsa: "Él no la habría aceptado"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La rivalidad legendaria entre Ayrton Senna y Alain Prost en la Fórmula 1 ha sido revivida a través de la serie de Netflix llamada \'Senna\', que detalla la vida del piloto brasileño desde sus inicios hasta su trágico accidente en 1994. Sin embargo, Prost expresó su descontento con la serie en una entrevista, afirmando que Senna no habría aprobado el enfoque presentado y criticando aspectos inexactos de la historia. A pesar de sus intensas rivalidades en pista, Prost y Senna forjaron una amistad que trascendió más allá del deporte, siendo una historia única en la historia del automovilismo.

Una de las mejores rivalidades que se ha dado en el mundo de la Fórmula 1 sin duda la animaron Ayrton Senna, difunta estrella brasileña y el legendario Alain Prost, pilotos que paralizaron la competición del ‘Gran Circo’ y quienes vivieron una relación de odio y amistad durante sus estadías en el mundo del paddock.

Varias décadas han transcurrido desde el dominio absoluto de ambos en la F1 y la serie de Netflix estrenada en noviembre del 2024 que lleva por nombre ‘Senna’, los volvió a colocar en la mente de los hinchas de la mejor categoría del deporte motor en el mundo, aunque dicha cinta no dejó del todo contento al francés.

Senna, lleva por nombre la pieza audiovisual de seis capitulo desmenuza la vida de Ayrton desde sus inicios en el mundo del deporte hasta el fatal accidente en la curva Tamburello en el GP de San Marino en el año 1994.

La cinta recopila momentos y los expone al espectador con gran detalle, pero Alain Prost no quedó contento con el resultado de la serie y en una entrevista con RMC Motori, arremetió con todo asegurando que el brasileño no hubiese permitido ese tipo de enfoque.

La dura crítica de Alain Prost

En sus palabras, al campeón del mundo en cuatro ocasiones (1985, 1986, 1989 y 1993), señaló que “estoy seguro de que Ayrton no lo habría aceptado, no al menos por la forma en que se presenta la historia. Es una gran historia y no se deberían contar cosas que no son ciertas sin más”.

Posteriormente aseguró que “me ofende la serie que se hizo. Podrían haber contado una historia fabulosa, porque estaba lo que pasó cuando competíamos y lo que pasó después de que me retirara“.

“La serie afirma que su último mensaje, ‘Te extraño Alain’. Eso fue falso. Bueno, creo que la serie es falsa”, complementó el piloto. La historia dice que, realmente, Senna dijo: “un saludo especial a mi querido (nuestro querido) amigo Alain en Francia. Todos te echamos de menos, Alain”, afirmó.

Por último, enfatizó que “es una pena, porque en la historia del deporte no hay muchas historias como esta. No era solo una historia deportiva, era también una historia humana”.

Es importante recordar que Prost y Senna fueron grandes rivales en el comienzo, protagonizando peleas tanto dentro como fuera de la pista, pero tras el retiro de Alain de la F1, se forjó una amistad que perduró hasta la muerte de Ayrton.