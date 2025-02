FIA no perdona y ya tiene a primer piloto sancionado por insultos al volante: episodio ocurrió en WRC

Si bien concluyó la fecha del WRC en Suecia, aquello no fue impedimento para que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sancionara al piloto francés Adrien Fourmaux con una multa de 10 mil euros, y otra de 20 mil, por usar ”lenguaje inapropiado”.

En concreto, el representante de Hyundai Motorsport dijo, en una entrevista televisada, que “la cagamos”, en referencia a su incidente en la etapa 11 (sábado por la mañana), en la cual, colisionó su vehículo con un montículo de nieve.

Pese a que Fourmaux pidió disculpas después de lo ocurrido, el comunicado de la FIA recalcó que “las plataformas públicas no están destinadas únicamente a audiencias familiarizadas con estos coloquialismos, sino que también llegan a diversas culturas e individuos, que pueden encontrar ofensivas tales palabras”.

“El automovilismo es un deporte global, en el que participan personas de diferentes grupos de edad y orígenes culturales, algunos de los cuales pueden malinterpretar o sentirse ofendidos por estas expresiones. Por ello, la FIA mantiene su compromiso de garantizar que no se utilice un lenguaje inapropiado en los foros públicos, incluidos los medios visuales y auditivos, las ruedas de prensa y las redes sociales”, insistió el ente rector del automovilismo mundial.

First of all, I'd like to apology about the words I had at the end of last stage. It's been an intense week-end, very exhausting and merciless physically and mentally for all of us. pic.twitter.com/NyliGpdkLm

— Adrien FOURMAUX (@AdrienFourmaux) February 16, 2025