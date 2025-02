WRC de Suecia: Elfyn Evans ratifica dominio y vence en la nieve tras intensa batalla contra Katsuta

El piloto británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) logró la victoria final en el Rally de Suecia, segunda prueba de la temporada del Campeonato Mundial de Rally (WRC), después de una jornada dominical que afrontó como líder y terminó de igual manera pese a la amenaza del japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris).

El nipón, que llegaba con tres segundos de desventaja al día de cierre, logró situarse en lo más alto de la general tras imponerse en el decimosexto tramo con más de siete segundos de ventaja sobre Evans, que solo pudo ser quinto y, por tanto, estaba obligado a remontar para proclamarse vencedor.

Lo consiguió, firmando un desenlace de rally espectacular. Así, en el decimoséptimo recorrido ya había vuelto a situarse en lo más alto, un logro al que dio continuidad ganando también la Power Stage. Eso le permitió igualmente adjudicarse el ‘súper domingo’, consiguiendo el máximo de 35 puntos.

Con ello acumula un total de 61 puntos en la general y abre distancia con el francés Sébastien Ogier, quien obtuvo 33 puntos al vencer en el estreno mundialista en Mónaco, pero que no participó en esta ocasión. Tercero queda el finlandés Kalle Rovanperä, quinto en Suecia, con 31.

Elfyn Evans and Scott Martin have done it! 🏆

The pair battled through numerous lead changes to take home the victory from Rally Sweden! 👏#WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/DGahYueYb5

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 16, 2025