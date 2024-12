La ’carrera imposible’ que inmortalizó a Ayrton Senna: lágrimas, primer golpe a Prost e ícomo de la F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Ayrton Senna, leyenda del automovilismo, vuelve a la palestra con el estreno de una miniserie dramática biográfica en Netflix, que relata su carrera profesional, fama mundial, relaciones familiares y su trágica muerte en 1994. El documental destaca su primer título mundial en 1988 con McLaren, donde demostró su destreza y atrevimiento al volante, culminando con una memorable remontada en el Gran Premio de Japón. Senna, considerado el mejor piloto de la Fórmula 1, logra una victoria que marcó historia, consolidando una carrera llena de éxitos y pasión por las pistas, hasta su trágico final en 1994 con Williams. Desarrollado por BioBioChile

Ayrton Senna, uno de los grandes del automovilismo y del deporte mundial, volvió a la palestra recientemente con el estreno de una miniserie dramática biográfica brasileña producida por Netflix.

La historia cuenta la historia del apodado ‘Beco’ y ‘Magic’, abarcando su carrera profesional en las pistas, su fama mundial, sus relaciones familiares y sentimentales, y su muerte el 1 de mayo de 1994 en un trágico accidente durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1.

Y uno de los momentos más llamativos de su carrera no podía estar ausente en el registro: Cuando con 28 años se coronó por primera vez campeón mundial de la máxima categoría del automovilismo.

El camino a McLaren, la escudería donde tocó la gloria

El oriundo de Sao Paulo no demoró para dar muestras de su calidad en la F1. El mundo se sorprendió por su gran conducción sobre la lluvia en el GP de Mónaco en 1984, donde alcanzó un llamativo segundo lugar con un equipo modesto como Toleman. Allí, logró adelantar a 12 corredores en 31 vueltas.

Su destacada primera temporada en el ‘Gran Circo’ lo llevó a firmar con Lotus, donde pudo saborear las mieles del triunfo. En la escudería británica alcanzó un cuarto lugar del Mundial en 1985, la misma posición en 1986 y una tercera plaza en 1987.

Considerado como el mejor piloto en la historia de la F1, Senna mostraba atrevimiento arriba de un monoplaza, destreza (sobre todo en mojado) y una férrea minuciosidad a la hora de chequear el bólido y estudiar los circuitos.

Todas estas características llevaron a Ayrton a McLaren, el equipo que dominaba la Fórmula 1 en los años 80. Y con el mejor auto, el brasileño simplemente ‘voló’ en una lucha encarnizada con el apodado ‘Profesor’ y compañero de equipo, el francés Alain Prost, en ese entonces bicampeón mundial.

La ‘carrera imposible’ que inmortalizó a Ayrton Senna

La temporada 1988 fue ampliamente dominada con McLaren. Hasta el decisivo Gran Premio de Japón, los coches blanco y rojo habían ganado 14 de 15 carreras con siete victorias para Senna y seis para Prost.

Al momento de llegar a Suzuka a Ayrton le bastaba con ganar para coronarse por primera vez campeón mundial de F1. Y el sábado dio el primer golpe, instalándose como favorito a ganar la corona, al quedarse con la pole position.

Todo Brasil estaba expectante, en horas de la madrugada del 30 de octubre, a su nuevo ídolo deportivo. Y los fantasmas aparecieron apenas arrancó el Gran Premio en suelo nipón.

El motor Honda del coche número 12 se detuvo en la partida y Senna fue superado por varios de sus rivales. Con la pequeña inercia que aún conservaba el monoplaza y ayudado por el ligero descenso de la recta de meta de Suzuka, Ayrton consiguió arrancar de nuevo.

Todos pensaban que Prost sellaría el triunfo en la penúltima fecha y alargaría la emoción hasta Australia. Sin embargo, Senna inició una furiosa remontada y demostró de qué estaba hecho.

Pasó 14º la primera curva, pero en la segunda vuelta ya estaba sexto. En la tercera, quinto; en la cuarta, cuarto y en la undécima, tercero.

En la vuelta 14, las condiciones meteorológicas empezaron a ser adversas, ya que empezó a llover en algunas partes del circuito, lo que benefició a Senna. En la vuelta 16, Ivan Capelli aprovechó la oportunidad de pasar a Prost por el liderato, la primera vez que un coche sin turbo lideraba un Gran Premio desde 1983.

La ventaja de Capelli sólo duró unos cientos de metros, ya que la potencia extra del motor turbo Honda permitió a Prost recuperar el liderato al entrar en la chicane.

Gracias al abandono del March de Capelli en la vuelta 19, el brasileño ocupó la segunda posición. Fue entonces cuando una ligera lluvia volvió a asomar sobre Suzuka. Más cauteloso, el francés empezó a correr menos riesgos que su oponente.

En la vuelta 28, Ayrton Senna aprovechó el rebufo del líder para intentar una maniobra en la recta de boxes. Alain Prost lo empuja hacia la parte sucia de la pista, sin efecto. Las posiciones se invirtieron, a pesar de un leve resbalón del futuro triple campeón del mundo en la primera curva.

Senna da Silva conseguirá una ventaja suficiente para no preocuparse más, a pesar del regreso de la llovizna a seis vueltas del final. Con 13 segundos de diferencia, Alain Prost se vio derrotado.

Ayrton cruzó la meta con los dos brazos arriba y entre lágrimas, finalizando un sueño que arrastraba desde sus primeros años, aquellos donde brilló en el karting y en el fue el mejor de la Fórmula Ford, Fórmula Ford 2000 Británica, Formula Ford 2000 Europea y Fórmula 3 Británica.

Cinco curiosidades sobre el título de Senna en 1988

De acuerdo a Motorsport, la temporada de 1988 fue marcada por una gran hegemonía de McLaren, con el equipo conquistando 15 de las 16 pruebas y llevándose 15 de las 16 pole positions.

-Cuando conquistó el título, Senna tenía el mayor número de victorias en una sola temporada, superando a Prost en 1984 y Clark en 1963, con siete cada uno. Hoy el récord es del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 16 triunfos en 2023.

-En 1988, Senna lideró 264 vueltas seguidas entre los GP de Gran Bretaña y de Italia. Es la segunda mayor secuencia de vueltas de un piloto en la historia, sólo detrás de Alberto Ascari en 1952, con 304 vueltas seguidas.

-El MP4/4 es motivo de disputa entre sus diseñadores hasta ahora. Gordon Murray y Steve Nichols siempre toman para sí la autoría del proyecto. Murray venía de Brabham, donde el coche anterior, de 1986, tenía el mismo concepto “low line” presentado en el MP4 / 4; sin embargo, Nichols, que diseñó el coche de 1987, utilizó también un concepto bajo en su coche, que sigue la tendencia del MP4/4.

-El único abandono del MP4/4 en el año fue provocado por un toque de Senna con Jean Louis Schelesser a dos vueltas del final del GP de Italia. El francés reemplazaba a Nigel Mansell en Williams.

Las primeras palabras de ‘Magic’ tras la corona

Tras conquistar su primer título mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna ofreció declaraciones que reflejaban su emoción, gratitud y su visión sobre la temporada y el campeonato.

“Es un sueño hecho realidad. El campeonato de 1988 ha sido el resultado de un trabajo duro, de mucha dedicación, y por supuesto de un equipo increíble. El McLaren-Honda fue el coche más rápido, y todo lo que me propuse esta temporada lo he logrado”, expresó.

“He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. He dado lo mejor de mí mismo en cada carrera, y no ha sido fácil. Cuando ves el esfuerzo de todos, lo que has logrado, y lo que has tenido que superar, todo cobra un valor enorme. Este campeonato representa años de sacrificio“, añadió.

Respecto a su compañero Alain Prost, el brasileño señaló que “es un gran piloto, ha sido una competencia dura, pero también he aprendido mucho de él. Nuestro duelo fue una de las grandes historias de esta temporada. Lo respeto mucho, y esta victoria no la considero solo una victoria sobre él, sino sobre todo lo que ha representado esta temporada”.

Y de cara al futuro, Senna señaló que “este campeonato es solo el principio. Mi ambición no se detiene aquí. Ahora que soy campeón, quiero más, quiero seguir ganando, quiero seguir aprendiendo y seguir mejorando. Estoy más motivado que nunca”.

Ayrton después alzó otros dos campeonatos con McLaren, en 1990 y 1991, además de un subcampeonato en 1989 que se decidió prácticamente en el escritorio y que desencadenó una enemistad con Prost.

Durante su tiempo con Ron Dennis como jefe de equipo batió algunos de los récords más importantes del automovilismo, como el de ser el piloto con más número de poles y fue reconocido como uno de los más veloces en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, las mieles de la gloria acaban en algún momento, y en 1994 decidió irse a Williams, equipo donde sufrió el fatal accidente que terminó con su vida.