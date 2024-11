Verstappen se burla en la cara del jefe de McLaren tras se campeón de F1: le enrostró ácidas críticas

Max Verstappen consiguió en el GP de Las Vegas consagrarse como el nuevo campeón y por cuarta vez de manera consecutiva de la F1, Campeonato Mundial al que ha dominado desde 2021, pero que en especial, esta temporada, ha tenido que batallar contra los problemas de Red Bull y la arremetida de McLaren.

Esto debido a que Lando Norris, piloto estrella de los ‘papayas’, ha estirado hasta la antepenúltima fecha la definición del certamen, algo que tenía contra las cuerdas a Verstappen en algunos puntos de la temporada.

De hecho, por algunos momentos de la campaña, hubieron dardos cruzados entre ambas escuderías, luego de que el director en jefe de McLaren, Zack Brown, detallara en declaraciones incendiarias que Verstappen solo podía ganar en su auto rápido y que en otros monoplaza no ganaría nada.

Pese a esto, fue el propio Brown quien fue a felicitar a Verstappen por su nuevo campeonato, al declarar que “felicidades a Max por conseguir su cuarto Campeonato del Mundo. Un logro increíble y un testimonio de tu talento y dedicación. Te lo has ganado, venciste a mi ‘Chico Senna (Lando Norris)”.

Fue ahí que Verstappen, quien comenzó a beber sin problemas en el paddock del GP de Las Vegas, arremetió contra Brown y en un directo dardo en su cara, el tulipán no tuvo problemas en responderle los dardos de toda la temporada.

En sus palabras, ‘Mad Max’ apuntó que “como dijiste antes, solamente podía ganarlo con el coche más rápido. Este año ha sido un poco diferente”.

“La gente es crítica y piensa que solamente puedo ganar con el mejor coche, les demuestro que se equivocan. Con otro incluso podría haberlo ganado antes”, lanzó sin temor ante las cámaras que grabaron la reacción del jefe de McLaren.

Cabe destacar que el GP de Las Vegas confirmó el campeonato del mundo de Verstappen, pero también afianzó a McLaren en la tabla de Constructores en la F1.

