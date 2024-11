Desplazó a Senna y Lauda: Max Verstappen escaló en la tabla de campeones históricos de la Fórmula 1

Si bien no fue un fin de semana en el que Max Verstappen brilló dentro de la pista, su quinto puesto en el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) le fue suficiente para coronarse campeón de la Fórmula 1 por cuarto año consecutivo.

Con esta nueva hazaña, el piloto de Red Bull logró que su nombre escale aún más en la historia de la máxima categoría del automovilismo.

‘Mad Max’ igualó las cuatro conquistas del alemán Sebastian Vettel y el francés Alain Prost, y superó los tres títulos del brasileño Ayrton Senna y del australiano Jack Brabham.

El primer puesto en la lista de máximos ganadores lo comparten Michael Schumacher y Lewis Hamilton, dos pesos pesados en la historia de la Fórmula 1, con siete títulos cada uno.

Un escalón debajo de Schumacher y Hamilton aparece la figura del argentino Juan Manuel Fangio, con cinco títulos en la máxima categoría.

Tras Vettel, Prost y Verstappen, surgen los pilotos que supieron ganar la F1 en tres oportunidades: Senna, Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet.

