Tsunoda estuvo retenido en aeropuerto de EEUU: piloto de F1 fue aislado por horas y casi deportado

El inicio del GP de Las Vegas ya ha comenzado con problemas en la antepenúltima fecha del calendario 2024 de la Fórmula 1 y en específico para un piloto que ha tenido un dramas para su ingreso a Estados Unidos a días de la carrera principal.

En específico, es Yuki Tsunoda, piloto japonés de Visa Cash App, filial de Red Bull, quien vivió tensos momentos en su arribo a Norteamérica para lo que será el GP en la majestuosa ciudad de Las Vegas.

Resulta que al ingresar a Estados Unidos, en el aeropuerto internacional fue detenido entrevistado en medio de algunas dudas sobre si se le debía permitir o no la entrada en el país.

Según información de Motorsport, el piloto nipón llegó a pensar que se le negaría la entrada debido al comportamiento de los oficiales que lo entrevistaron.

En concreto, el propio Tsunoda declaró que “estuve a punto de que me mandaran de vuelta a casa. Ahora todo está bien, pero sí, por suerte estoy aquí”.

“Muchas discusiones”

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones, muchas discusiones en realidad”, aseguró.

Así también reveló que “estaba mi fisio con el que viajo. Obviamente, cuando pasas por la aduana, vas individualmente, ¿no?”.

“Y de repente él (el funcionario) me metió en la habitación y cuando tuve una conversación me dije: ¿puedo traer a la persona con la que voy a viajar? Tal vez pueda ayudar un poco a explicar un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1?”, deslizó.

Fue ahí donde reconoció que “pero no me permitieron traerlos ni siquiera llamar a nadie. Quería llamar también al equipo, o quizá a la F1 para que me ayudaran. Pero en esa sala no se puede hacer nada”.

Posteriormente contó que había realizado los papeles y tenía todo en regla para ingresar a Estados Unidos, asegurando que no había tenido problemas para la triple fecha de Austin/México/Brasil.

Con relación a esto, Tsunoda confesó que “hice lo de los visados y todo. Ha sido una pena. Supongo que con los tres últimos pude entrar sin problemas. Así que me pareció un poco extraño que me pararan y tener una discusión en condiciones”.

Por último, detalló que “quizá llevaba un pijama y el color parece un… No lo sé. Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo siento que tengo más problemas. Por suerte pasé sin problemas”.