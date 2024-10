México cobra sus primeras víctimas: Tsunoda y Albon abandonan la carrera tras violento impacto en F1

El GP de México comenzó con todo su edición N°24 en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, registrando un primer piloto accidentado antes de la primera curva en suelo azteca.

Fue el piloto japonés de Visa Cash App, Yuki Tsunoda, y Alex Albon de Williams, quienes resultaron con parte de sus autos destruidos luego de atravesar una especie de ‘sándwich’, oprimidos por algunos monoplazas en la largada.

El piloto nipón tomó el costado izquierdo de la pista, pero al encontrarse con poco espacio intentó recuperar sector en la derecha y fue en ese momento donde impactó el auto de Alexander Albon, resultando con la peor parte el Visa Cash App.

El auto de Tsunoda chocó con la barrera de contención y desafortunadamente terminó con la rueda trasera de su costado derecho fuera del monoplaza del vehículo.

De hecho, el monoplaza debió ser sacado por la grúa para evitar colisiones con los pedazos, en momentos donde apareció el Safety Car en la pista.

Por su parte, Albon perdió parte de su auto lo que lo obligó también a abandonar la competición en el GP de México.

LAP 1 / 71

Tsunoda spins into the barriers at Turn 1. Alex Albon is also out 😔

Both drivers are OK.

Verstappen made the better start on the front row and launches into the lead of the race! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wFflNKGGRS

— Formula 1 (@F1) October 27, 2024