Su vehículo ’voló’ y acabó destrozado: Tsunoda protagoniza choque en qualy del GP de Hungría en F1

El piloto japonés de AlphaTauri, Yuki Tsunoda, protagonizó un fuerte y espectacular accidente en la ronda final de la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría, la decimotercera fecha de la temporada de Fórmula 1.

El accidente del nipón, y que provocó la segunda bandera roja de la qualy en Hungría, se dio cuando estaba en la lucha por la ‘pole position’. El piloto perdió el control del bólido, y se fue contra el muro del autódromo de Hungaroring.

Tsunoda había llegado hasta la Q3 después de clasificarse dentro de los primeros 15 en la Q1, en la que su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, fue el más veloz.

Así, Tsunoda se convirtió en el segundo piloto en provocar una bandera roja de la jornada, luego del accidente de Sergio Pérez en la Q1.

Y es que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) otra vez protagonizó un accidente en la Fórmula 1, esta vez en la primera ronda de la qualy al Gran Premio de Hungría.

Tal como ha sido la tónica durante la temporada, el azteca quedó tempranamente fuera de competencia tras perder el control de su monoplaza y estrellarse contra un muro.

Iban solo unos minutos de la primera tanda clasificatoria cuando, condicionado por lo húmedo de la pista, Pérez dio un trompo y terminó fuera de pista.

El monoplaza del mexicano chocó de costado contra uno de los muros de contención, debiendo ser retirado por una grúa.

El piloto japonés no sufrió daños físicos, y según dijo en la radio tras el accidente, acusó fallas mecánicas en el auto.

Tsunoda bounces off the kerb and collects some signage before grinding to a halt 😰

A scary moment for the RB driver#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/zfMhqsBfQ4

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024