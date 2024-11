Alpine deja atrás a Renault en la F1: correrá con motor, unidad de potencia y caja de Mercedes en 2026

La escudería de Fórmula 1, Alpine, será cliente de Mercedes y correrá con el motor, unidad de potencia y caja de cambios de la marca alemana a partir de 2026, año en el que entra en vigor la nueva regulación, hasta al menos 2030, y dejará de utilizar los componentes de Renault.

“Alpine, Mercedes-AMG High Performance Powertrains y Mercedes-Benz Grand Prix han firmado unos acuerdos sobre unidades de potencia y cajas de cambios a partir del inicio del campeonato mundial de 2026”, expresó este martes el comunicado de la escudería francesa.

“Además de la unidad de potencia, Alpine también recibirá cajas de cambios Mercedes a partir de la temporada 2026”, añadió el escrito en el que se dejó claro que el equipo “sigue centrado en rendir al máximo nivel posible en las temporadas 2024 y 2025”.

Esta temporada, Alpine viene de realizar un doble podio en el Gran Premio de Brasil, celebrado el pasado 3 de noviembre, donde sus dos pilotos, Esteban Ocon y Pierre Gasly, terminaron en segunda y tercera posición, consiguiendo que el equipo ascendiese hasta la sexta plaza del campeonato de constructores a falta de tres carreras.

Para el próximo año, la escudería confirmó la marcha de Ocon, que correrá para el equipo Haas, y la llegada del piloto australiano Jack Doohan, hijo del mítico Mick Doohan, leyenda del motociclismo.

BREAKING: Alpine announce they will switch to a Mercedes-Benz Power Unit and Gearbox from 2026#F1 pic.twitter.com/WZDSyzfn2a

— Formula 1 (@F1) November 12, 2024