Lo que provocó descalificación de George Russell tras ganar en Bélgica y qué teoría tiene Mercedes

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) cruzó segundo la línea de meta del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno, pero acabó apuntándose la victoria, la segunda de la temporada, gracias a la descalificación de su compañero de equipo y compatriota, George Russell, que fue desposeído de un trabajado triunfo en el circuito de Spa-Francorchamps al descubrirse que su coche tenía un peso inferior al normal tras la carrera.

George Russell se había hecho con la victoria en la prueba tras una estrategia a una sola parada, en la que cuidó sus neumáticos duros hasta la bandera a cuadros y acabó con una renta de medio segundo sobre Hamilton. Pero bastante después de celebrar la que iba a ser su segunda victoria del año, el inglés se vio apartado de los laureles por los comisarios.

Un informe del delegado técnico publicado después de la carrera afirma que, aunque en un principio se había comprobado que el coche cumplía con el peso mínimo de 798 kilos, luego se le quitaron 2,8 litros de combustible.

El informe dice: “El coche no se vació completamente de acuerdo con el procedimiento de vaciado presentado por el equipo en sus documentos de legalidad, ya que se cumple el artículo 6.5.2 del reglamento técnico”.

La descalificación, además del hecho de que Hamilton hereda la victoria, supone que el resto de piloto gana una plaza. El australiano Oscar Piastri (McLaren) acaba segundo y por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completa el podio belga.

El líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), gana una plaza y pasa de la quinta a la cuarta posición tras remontar desde la undécima que ocupó en la parrilla.

En la carrera, Russell logró la victoria más vibrante de la temporada al aguantar los ataques finales de Hamilton y Piastri, a los que aventajó en meta en unos ajustados 0.5 y 1.1 segundos, respectivamente.

Iba a ser la tercera victoria de la carrera de Russell y la segunda de la temporada, tras la lograda en Austria. También iba a ser el único en repetir triunfo este año al margen de Verstappen, que lleva siete.

La teoría de Mercedes: ¿Por qué el coche pesaba menos?

Con la descalificación ya concreta, en Mercedes el sentimiento de incredulidad se destapó. No por dudar de la determinación de los jueces, sino porque ni ellos sabían qué ocurrió.

Esto porque el monoplaza contaba con todas las piezas descritas previo a la competencia, por lo que no se entendía que se haya perdido 1.5 kilos tras la carrera.

Quien salió a dar la cara por el equipo fue Andrew Shovlin, director de Ingeniería, que expresó que “todavía no entendemos por qué el coche estaba bajo de peso tras la carrera, pero investigaremos a fondo para encontrar la explicación”.

En principio, la teoría de Shovlin, apunta directamente a la estrategia se haber cambiado solo una vez los neumáticos. “Esperamos que la pérdida de goma por la parada única fuera un factor que contribuyera, y trabajaremos para entender cómo sucedió”.

“Pero no vamos a poner excusas. Está claro que no es lo suficientemente bueno y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”, agregó.

En tanto, Toto Wolff, jefe del Equipo, manifestó que “creo que es una sola parada y esperas mucha goma, quizá más. Pero no hay excusa. Si los comisarios consideran que es una infracción del reglamento, pues es lo que hay”.

Vale decir que el reglamento de la F1, en el artículo 4.1, menciona que “la masa del coche, sin combustible, no debe ser inferior a 798kg, en todo momento durante la competición”. Los controles posteriores confirmaron que el de Russell pesaba 796,5 kg, es decir, 1,5 kg por debajo del límite.