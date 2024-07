Bombazo en la F1: George Russell fue descalificado por la FIA y perdió el triunfo del GP de Bélgica

El piloto británico George Russell fue descalificado este domingo y perdió el triunfo logrado en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, pasando la victoria a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton.

La FIA comunicó tras el final de la carrera que el monoplaza de Russell, una vez se le extrajo la gasolina restante del depósito, no cumplió con el peso mínimo en las inspecciones técnicas realizadas por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El W15 de George ha pesado 796,5 Kg, 1,5 Kg menos del peso mínimo que son 798 Kg.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG

