El emotivo llanto de Leclerc en sus últimas vueltas en Mónaco: "Me costaba ver la salida del túnel"

EL piloto Charles Leclerc, de Ferrari, protagonizó uno de los momentos más emotivos del deporte en los últimos años.

Esto luego que se largara llorar en el tramo final del Gran Premio de Mónaco, que terminó ganando por primera vez en su vida.

Leclerc aprovechó su pole y se hizo fuerte en su casa, acabando con una racha negativa en el circuito callejero más prestigioso de la Fórmula 1.

Las imágenes de Leclerc entre lágrimas en las vueltas finales se viralizaron rápidamente.

Charles Leclerc: “Me costaba ver la salida del túnel porque tenía lágrimas”

Tras la competencia Leclerc confirmó que las últimas vueltas del evento las dio piloteando con lágrimas.

“Creo que donde más me costó contener mis emociones fue durante las 10 últimas vueltas de la carrera. Más que en el podio. A dos vueltas del final me di cuenta de que me costaba ver la salida del túnel porque tenía lágrimas en los ojos”, expresó.

“Y me decía: ‘Joder, Charles, no puedes hacer eso ahora. Todavía te quedan dos vueltas para terminar’. Y especialmente en una pista como Mónaco, tienes que estar metido hasta el final. Fue muy difícil contener esas emociones, esos pensamientos de nuevo, de la gente que me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy”, agregó.

Finalmente, Charles Leclerc destacó que Mónaco “es una carrera tan difícil… haber empezado en pole dos veces y no haber llegado hasta aquí (en 2021 y 2022 no pudo ganar saliendo primero) hace que signifique aún más”.

“Es la carrera que me hizo soñar con ser piloto de F1. Las emociones me estaban embargando dentro del coche y estaba pensando en mi padre más de lo que era posible mientras pilotaba. Él lo dio todo para que llegara a la F1. Era un sueño conjunto suyo y mío que compitiera aquí y que ganara”, cerró.