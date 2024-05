Lo mandó por los aires: el "ataque" de Ocon a su compañero que quebró al equipo Alpine de Fórmula 1

La Fórmula 1 vivió este domingo un accidentado Gran Premio de Mónaco, que tuvo cuatro abandonos luego de la primera vuelta.

Y si bien los focos se fueron con el impresionante choque de Sergio Pérez (Red Bull) y los monoplazas de Haas, el que pasó más inadvertido pero promete quebrar a un equipo fue el de los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, ambos de Alpine.

Justo antes de la bandera roja por el accidente de “Checo”, en la entrada al icónico túnel del circuito, Ocon intentó adelantar sin espacio a Gasly y mandó a su compañero -literalmente- por los aires.

Tras la revisión de daños, se comprobó que el monoplaza de Esteban sufrió problemas irreparables y no pudo volver a la pista. Obviamente, en Alpine estaban furiosos.

De acuerdo a Relevo, Bruno Famin, jefe del equipo galo, dijo públicamente que “el ataque de Esteban estuvo completamente fuera de lugar. Será una decisión difícil, pero esta vez habrá consecuencias”.

Y es que si bien la enemistad de los pilotos franceses es conocida al interior de Alpine, esta injustificable maniobra de Ocon habría sido la gota que colmó el vaso.

De hecho, por si no bastara con los daños provocados en Mónaco, Esteban Ocon ya le causa dolores de cabeza a su equipo para el próximo Gran Premio de Fórmula 1.

Lo anterior, luego de que los comisarios no dudaran en sancionar al francés por el accidente con su compatriota, castigándolo con cinco puestos en la próxima grilla de salida.

Es decir, el cuestionado piloto de Alpine perderá cinco lugares independiente de su resultado en la qualy del GP de Canadá (Montreal).

Ocon, a través de redes sociales, publicó un forzado arrepentimiento: “El incidente de hoy ha sido culpa mía, había muy poco espacio al final y pido disculpas al equipo”.

