Pudo terminar en desgracia: increíbles reflejos de piloto de F2 evitaron una tragedia en GP de Mónaco

Los reflejos de los pilotos en las mejores categorías del mundo motor son esenciales para evitar tragedias, como la que pudo haber ocurrido en la Fórmula 2 en el Gran Premio de Mónaco.

Resulta que antes de la pasada de los brillante F1, los F2 recorrieron los 3 kilómetros y fracción que presenta el circuito urbano del principado, momento en que el piloto francés Isack Hadjar, evitó una tragedia en el mítico túnel de Mónaco.

Resulta que el piloto de Campos Racing, aceleró a más de 200 K/H, momento en que ingresó al túnel y no se percató que Ritomo Miyata de Rodin Motorsport estaba con problemas en una de las curvas.

El japonés iba a una velocidad mesurada tras presentar problemas, pero la poca visibilidad en la curva, hizo que Hadjar no lo viera y prácticamente a unos centímetros, esquivó el auto del nipón para evitar el desastre en un tramo muy complicado de la carrera.

Hay que tener en cuenta la gran diferencia de velocidad que hay entre ambos pilotos: mientras el francés iba a fondo, el nipón estaba casi parado.

El impacto habría sido tremendo. En este susto, culpa para ambos porque Miyata, que no estaba en vuelta lanzada, no se apartó de la trazada en el angosto túnel. Su rival casi ni lo ve.

Sin embargo, Hadjar ignoró las banderas que le venían mostrando los comisarios desde antes.

Estas indicaban que tenía delante un coche que marchaba mucho más lento y él, lejos de levantar el pedal del acelerador, mantuvo el pie abajo y esquivó por los pelos a su rival. Se rozó la tragedia.

I 💩 my pants watching this , if it wasn’t for Hadjar this would’ve became a nightmare #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/nPiWannNg2

Isack finished doing the set up just before he get greated by Miyata rear end , 2 more second on that steering wheel and it could’ve got ugly pic.twitter.com/BPmIjRCIYo

— ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) May 24, 2024