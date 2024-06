Reportan que Hyundai quiere remecer la Fórmula 1: compraría escudería y proponen nuevo Gran Premio

La Fórmula 1 sigue sumando fanáticos cada temporada y despertando el interés de grandes marcas, que quieren decir presente en la categoría reina del deporte motor.

Y la última en mostrarse interesada es la fabricante automotriz Hyundai, que haría todos los esfuerzos posibles para adquirir una escudería del ‘Gran Circo’.

Según reporta Motorsport Week, la gigante surcoreana no quiere escatimar en gastos para sumarse a la F1.

Actualmente, Hyundai compite en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en la que ha sido campeón en 2019 y 2020, y ahora apunta al éxito de la F1 para comprar su lugar en la categoría reina.

Sin embargo, según el citado medio, actualmente no hay equipos de Fórmula 1 a la venta, lo que complicaría los planes de la automotriz surcoreana.

Otro obstáculo para la gigante asiática, es que si compra una escudería tendría que asociarse con otra fabricante, tal como lo hizo Honda y Aston Martin.

Actualmente, Hyundai es la cuarta fabricante de automóviles más grande del mundo y ha posicionado a Incheon (su sede en Corea del Sur) como un polo de innovación.

Por lo anterior, si el plan de la automotriz en la F1 avanza, incluiría una propuesta de Gran Premio en la zona para que la categoría regrese a Corea del Sur.

“Cuando el río suena, es por que piedras trae”, confidenciaron desde la Fórmula 1 a Motorsport Week.

La última vez de la Fórmula 1 en el país fue en 2013, donde se disputaron cuatro Grandes Premios en el autódromo de Yeongam desde 2010.

