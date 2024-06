Lando Norris menosprecia a Checo Pérez y vaticina duelo sin Red Bull por el título de Fórmula 1

Lando Norris, piloto del equipo McLaren de Fórmula 1, minimizó al mexicano Sergio “Checo” Pérez luego del Gran Premio de Canadá.

Los malos resultados del azteca en los últimos circuitos, como sus abandonos en Mónaco y Montreal, han desatado una serie de cuestionamientos hacia el compañero de Max Verstappen en el equipo de la bebida energética.

A tal punto que, para Norris, Red Bull se encuentra en desventaja en este momento al tener solo a ‘Mad Max’ como un piloto competitivo.

Para el británico, su equipo (con él y Oscar Piastri) y Ferrari (con Charles Leclerc y Carlos Sainz) son los de mejor presente al tener a sus dos conductores en un sólido nivel.

“En este momento, creo que está entre Ferrari y nosotros. En McLaren tenemos dos pilotos que están ahí arriba, sin cometer errores y sacando prácticamente todo del auto cada fin de semana”, dijo Norris, según detalla Marca.

“Es raro que no haya muchos otros equipos en la parrilla que tengan algo así. Entonces, para nosotros, depende más de lo que podamos hacer contra Ferrari”, añadió el británico.

Luego, Norris tildó de “raros” los malos resultados de Checo Pérez, aunque remarcó que Verstappen se está llevando todo el peso de su escudería: “Al final del día, creo que dos siempre serán mejor que uno, como es en el caso de Max”.

Vale mencionar que el próximo Gran Premio de Fórmula 1 será el de España, entre el 21 y 23 de junio próximos.

Here's what the @aramco Power Rankings are saying after a brilliant Canadian Grand Prix! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XbM3o6wb7s

— Formula 1 (@F1) June 12, 2024