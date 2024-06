Separan caminos tras 6 años: Alpine oficializa la salida de Esteban Ocon al finalizar el 2024 en la F1

El piloto francés Esteban Ocon no seguirá en la escudería BWT Alpine de Fórmula 1 tras el término de la actual temporada 2024 de la categoría, según han anunciado las partes.

“BWT Alpine F1 Team y Esteban Ocon acuerdan separarse al final de la temporada 2024″, se recoge en un escueto comunicado.

Estaban Ocon, de 27 años, lleva desde 2019 en Renault, donde ha sido compañero sucesivamente de Daniel Ricciardo y, tras la transformación en Alpine, del español Fernando Alonso y de Pierre Gasly.

En estas cinco temporadas ha sumado una victoria en el Gran Premio de Hungría 2021 y otros dos podios: en Sakhir 2020 (segundo) y Mónaco 2023 (tercero).

Por su parte, Ocon en sus redes sociales ha dicho sentirse “increíblemente afortunado y privilegiado” por haber conseguido las cosas que logró con este equipo: “Desde mi primer podio hasta mi primera victoria en la Fórmula 1″.

“Estos logros fueron realmente sueños hechos realidad. Estos logros fueron realmente sueños hechos realidad”, indicó.

Por último, señaló que “queda un largo camino por recorrer esta temporada y mi concentración y energía están dedicadas al 100% a este equipo y al trabajo que tenemos que hacer juntos para avanzar y maximizar nuestros resultados en la pista”.

“Como muchos pilotos esta temporada, se ha hablado mucho de mi futuro más allá de 2024. Las novedades se anunciarán a su debido tiempo”, finalizó el piloto.

