El peligroso accidente de Russell en Australia que dejó sin puntos a Mercedes y con sanción a Alonso

La preocupación se instaló, este domingo, en el Gran Premio de Australia que acabó con el triunfo del español Carlos Sainz (Ferrari) tras el abandono del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Y es que en los últimos segundos de la carrera, el británico George Russell (Mercedes) protagonizó un accidente que preocupó a asistentes y pilotos.

En la sexta curva de la última vuelta, el inglés perdió el control de su vehículo y chocó con uno de los muros, generando grandes daños en el tren delantero de su monoplaza. La dura colisión provocó que Russell acabara al medio de la pista con su equipo pidiendo la bandera roja desesperadamente.

Pese a los llamados, la organización sólo optó por el ‘virtual safety car’.

Un incidente que dejó a Mercedes sin puntos en Melbourne, luego de que el compañero de Russell, su compatriota Lewis Hamilton, quien ya se había retirado anteriormente.

El accidente provocó que el español Fernando Alonso (Aston Martin), que había acabado sexto, fuera penalizado con veinte segundos y perdiera dos puestos, acabando finalmente en el octavo puesto.

Los comisarios consideran que el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006) efectuó una maniobra irregular en la acción, en la última de las 58 vueltas de la carrera y que, por fortuna, acabó sin mayores consecuencias físicas para el inglés.

“Quería optimizar mi velocidad de salida de la sexta curva para defenderme de él. Eso es lo que hubiera hecho cualquier piloto de carreras y no me pareció peligroso. Es decepcionante que los comisarios me sancionen por una acción que considero de pilotaje duro, pero justo”, se quejó el español tras la carrera.

Pese a su reclamo, Alonso recalcó que la salud de su compañero es lo prioritario: “De cualquier manera, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en mitad de la pista”.