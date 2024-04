Verstappen dominó a placer en Shanghái: registró récord en su pasada por los boxes en el GP de China

El GP de China vio como Max Verstappen extendió su dominio en la Fórmula 1 en el circuito de Shanghái, luego de quedarse con la victoria en la carrera sprint, con la ‘pole’ y con el primer lugar en suelo asiático.

Sin embargo, no fue solo eso, ya que también registró la pasada por los boxes ‘más rápida’ de la temporada 2024 en el ‘Gran Circo’.

El piloto tulipán N°1 de Red Bull y el equipo de mecánicos de la franquicia de la bebida energética, están totalmente compenetrados y entre ambos, registraron una pasada de 1.90 segundos, la más breve de lo que va del 2024.

Quien estuvo cerca de alcanzarlo fue su compañero de equipo, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien marcó 2.00 segundos, mientras que en tercer lugar quedó Lando Norris y McLaren.

Acompañado de esto, Max Verstappen comentó tras ganar el primer lugar en Shanghái que fue “un fin de semana muy fuerte”, en el que tuvo unas sensaciones “alucinantes”: “Fue muy agradable conducir con todos los compuestos, el coche iba sobre raíles y podía hacer lo que quisiera con él”.

Lo cierto es que con su victoria en el GP de China, Max Verstappen siguió extendiendo su dominio en la Fórmula 1.

Ahora solo le falta alcanzar la victoria en el GP de Singapur para festejar victorias en las 24 fechas que componen el circuito mundial del ‘Gran Circo’.

Gone in 1.90 seconds 🤯@redbullracing's pit crew were absolutely on it in Shanghai clocking the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop 👉 https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #ChineseGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/rm6f0HaqPP

— Formula 1 (@F1) April 22, 2024