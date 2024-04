WRC de Croacia tuvo emotivo final: Ogier se quedó con triunfo tras errores de Neuville y Evans

El francés Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) logró la victoria en el Rally de Croacia, cuarta prueba del WRC, al remontar de la tercera a la primera plaza tras sendos errores en el último tramo del belga Thierry Neuville (Hyundai i20) y el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

Neuville, que partió en este último día como líder para los últimos cuatro tramos, se salió largo en el segundo, en una curva, justo después de que Evans, que salió a 4.9 del belga, sufriera un trompo.

Lucky escape for @ElfynEvans / @scottmartinat on SS18 Zagorska Sela – Kumrovec 1

