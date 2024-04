Red Bull sonríe en Shanghái: Verstappen domina la Sprint y se queda con la ’pole’ en el GP de China

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo tras lograr el mejor tiempo en la ronda clasificatoria final (Q3) para el Gran Premio de China, que se celebrará en el circuito de Shanghái tras cinco años de ausencia.

El vigente campeón mundial cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 33 segundos y 660 milésimas, aventajando a su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, en 3 décimas (+0,322).

En el tercer lugar de la parrilla estará mañana el español Fernando Alonso (Aston Martin), al que acompañará en la segunda fila el británico Lando Norris (McLaren).

En la tercera fila estarán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) partirán desde la cuarta.

Los peores tiempos de la Q3 fueron para el alemán Nico Hulkenberg (Haas) y el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber), por lo que arrancarán en la carrera de mañana desde el quinto grupo.

Por detrás de ellos, los eliminados en la segunda ronda (Q2): el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el australiano Daniel Ricciardo (RB), el francés Esteban Ocon (Alpine), el tailandés Alexander Albon (Williams) y el galo Pierre Gasly (Alpine).

Esa Q2 estuvo marcada por el accidente de Carlos Sainz, que resbaló con la gravilla en la última curva del trazado y se fue contra la barrera, aunque logró arrancar su vehículo y reponer su alerón delantero para acabar marcando el tercer mejor tiempo de la fase, aunque en la ronda final cayó hasta el séptimo lugar.

Y, por último, los pilotos que habían quedado excluidos en la primera fase de la clasificación (Q1), con el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) a la cabeza como sorpresa tras haber quedado segundo tanto en el ‘sprint shootout’ como en la carrera reducida, la primera de la temporada.

El piloto que más veces ha ganado en Shanghái, con 6 triunfos, estará acompañado en ese pelotón de cola por el chino Zhou Guanyu (Kick Sauber), el danés Kevin Magnussen (Haas), el japonés Yuki Tsunoda (RB) y el estadounidense Logan Sargeant (Williams).

La cita de Shanghái es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudita, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Tras la carrera Sprint de esta mañana, que tuvo como ganador al vigente campeón mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull), la competición completa de este domingo verá 56 vueltas al trazado shanghainés.

QUALIFYING CLASSIFICATION

