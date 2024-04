"Estamos hablando con él": Red Bull se la juega y admite negociaciones con piloto ’top’ para el 2025

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reconoció en las últimas horas que la escudería austriaca inició conversaciones con un piloto ‘top’ para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Después de algunas semanas con rumores de una posible salida de Max Verstappen hacia Mercedes, parece que el neerlandés se va a quedar en el team de la bebida energética. Así, Red Bull se mueve ahora por definir quién será el compañero del tres veces campeón del mundo.

Y Marko soltó una importante revelación previo al GP de China. Contó que el equipo que domina el ‘Gran Circo’ está hablando con el español Carlos Sainz, que tras esta temporada dejará Ferrari para permitir el arribo de Lewis Hamilton.

“Estamos hablando con él, está teniendo su temporada más fuerte en la Fórmula 1“, indicó el asesor en diálogo con el diario austriaco Kleine Zeitung.

Pero hay una piedra de tope en las negociaciones. Marko aclaró que Sainz “tiene una oferta muy suculenta de Audi y no podemos igualarla ni superarla”.

“Pero le conocemos de los tiempos de Toro Rosso, incluso entonces corrió con Max. Pero realmente le dolió entonces cuando apoyamos a Verstappen en Red Bull y no a él”, complementó. Recordar que el español fue piloto de la filial de Red Bull en 2015, 2016 y 2017.

Para terminar, el consejero de Red Bull destacó el presente de ‘Checo’ Pérez y no descartó que continué siendo el ‘escudero’ de Max para el 2025.

“Está claro que Checo está teniendo actualmente su mejor temporada desde que está con nosotros. Si puede mantener estas actuaciones, especialmente en la clasificación en Japón, entonces es definitivamente la mejor opción para Red Bull en 2025”, cerró.

