Se acaban las dudas: Fernando Alonso oficializa su ’decisión final’ para la F1 tras acabar contrato

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de la Fórmula Uno, llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la escudería inglesa Aston Martin, con la que afronta su segunda temporada.

Aston Martin no reveló los años del nuevo contrato del asturiano de 42 años, que pone fin así a cualquier especulación sobre su futuro en un momento en el que podía quedar un hueco tanto en Mercedes, tras la marcha del inglés Lewis Hamilton a Ferrari, como en Red Bull, si el mexicano Sergio Pérez no continúa.

Alonso firmó un contrato multianual -sin especificar duración- que lo unirá, al menos, hasta 2026 con la escudería de Silverstone, según acaba de anunciar la misma.

El doble campeón mundial, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, viene de acabar sexto el Gran Premio de Japón y ocupa la octava plaza en el Mundial 2024.

“Asegurar el futuro a largo plazo de Fernando con Aston Martin es una noticia fantástica. Hemos construido una sólida relación de trabajo durante los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito“, indicó Mike Krack, jefe del equipo.

“Hemos estado en constante diálogo durante los últimos meses y Fernando ha cumplido su palabra: cuando decidió que quería seguir compitiendo, habló primero con nosotros. Fernando ha demostrado que cree en nosotros y nosotros creemos en él”, agregó.

Para terminar, Krack dijo que “Fernando tiene hambre de éxito, conduce mejor que nunca, está más en forma que nunca y está completamente dedicado a hacer de Aston Martin Aramco una fuerza competitiva. Este acuerdo de varios años con Fernando nos lleva hasta 2026, cuando comencemos nuestra asociación de unidades de potencia con Honda. Esperamos crear más recuerdos increíbles y lograr más éxitos juntos”.

BREAKING: Fernando Alonso re-signs at Aston Martin

— Formula 1 (@F1) April 11, 2024