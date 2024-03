En el Safari manda el bicampeón: Kalle Rovanperä gana el WRC Rally de Kenia con absoluto dominio

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing), vigente bicampeón del mundo, se hizo con la victoria final en el WRC Rally Safari que se ha disputado en Kenia tras administrar en la última jornada la ventaja que tenía con respecto al japonés Takamoto Katsuta (Toyota).

Rovanperä concluyó su participación con un tiempo total de 3.36:04, siendo su mejor puesto del día de cierre el cuarto que alcanzó en el último tramo. Sin embargo no bajó de la octava posición en ninguno de los cinco restantes, por lo que su regularidad le valió para amarrar el título en la cita africana.

Por detrás de él se situó Katsuta a 1:37.08; resistiendo de esta manera las acometidas del francés Adrien Fourmaux, quien logró recortar la distancia que tenía con el nipón pero no lo suficiente como para subirse al segundo cajón del podio.

Además, el británico Elfyn Evans (Toyota), ganador de dos tramos, y el belga Thierry Neuville (Hyundai), quien se impuso en tres, fueron cuarto y quinto.

En lo que respecta a la clasificación general del Campeonato del Mundo, el líder es Neuville con 67 puntos tras la disputa de las tres primeras pruebas. Le sigue Evans con 61 y Fourmaux con 46.

